Découvrez les résultats de jeu de balle.

Oeudeghien – Thieulain 3-13

Oeudeghien : Faignart et Masure ; Bremeels, Hazard et Poroli.

Thieulain : Vandenabeele et Delbecq ; Dumoulin (Gossuin à 1-7), Metayer et Becq.

Balles outres. – Au rechas : Delbecq et Becq 7 ; Metayer 5 ; Masure, Dumoulin et Gossuin 2 ; Hazard 1. A la livrée : Metayer 1. Livrées mauvaises : Faignart, Bremeels et Metayer 2 ; Vandenabeele, Delbecq et Becq 1. Courtes : Bremeels 2 ; Hazard 1.

La désillusion de la veille n’a pas laissé trop de traces à Thieulain. Les Canaris n’ont rien laissé au hasard face à une équipe d’Oeudeghien sans moral, bien moins volontaire que lors de sa dernière sortie au Tilburck. Les promus n’ont jamais fait illusion au-delà du jeu d’ouverture (1-0). Les visiteurs enchaînèrent en remportant neuf jeux de suite. Le vent avantageait la frappe. Les Canaris se sont régalés au rectangle. On ne peut pas en dire autant des visités. Il est vrai que le tamis leuzois est redoutable lorsque les lignes sont respectées. Oeudeghien sauve quelques jeux de consolation en profitant d’un léger relâchement de Thieulain : 2-9 et 3-11.





Isières – Biévène 13-2

Isières : Dugauquier et M. Frébutte ; Couteau, D. Dupont et Famelart.

Biévène : Gauquier et Vanderhaegen ; Sonck, Delavallée et Cauchie.

Balles outres. – Au rechas : Dupont 6 ; Couteau 5 ; Famelart 4 ; Frébutte 3 ; Vanderhaegen et Delavallée 1. A la livrée : Dupont 1. Livrées mauvaises : Delavallée 4 ; Dupont 3 ; Couteau, Famelart et Gauquier 2 ; Dugauquier, Frébutte, Sonck, Vanderhaegen et Cauchie 1. Courtes : Sonck et Cauchie 1.

A Biévène, on n’attend plus qu’une chose : que le calvaire se termine au plus vite. Les Bilingues ont buté sur des Athois contraints de briller en ce week-end de Ducasse. Les pelotaris de la Fraternelle ont comblé d’aise le public entourant les géants du cru. Certes, l’entrée en matière fut en trompe-l’œil, Bever déflorant la marque puis égalisant à 2-2. La suite fut entièrement à mettre au crédit des Jaunes.





Galmaarden – Sirault 13-11

Galmaarden : Gossens et Pozzebon (Goemaere à 2-7) ; Steels, Devos et Bosse.

Sirault : Leturcq et Rochart (Potrich à 9-11) ; Monniez, N. Dupont et Raguet.

Balles outres. – Au rechas : Steels, Devos, Goemaere et Monniez 3 ; Bosse, Leturcq et Dupont 2 ; Potrich et Raguet 1. Au contre-rechas : Monniez 1. Livrées mauvaises : Monniez 8 ; Rochart 5 ; Goossens et Dupont 4 ; Pozzebon, Steels, Bosse, Leturcq et Raguet 3 ; Goemaere 2 ; Devos et Potrich 1.

Lutte en deux temps. En première mi-temps, et encore en début de seconde, les visiteurs ont dominé leur sujet en évitant d’avoir trop de déchet au tamis. En face, cela ne tournait pas trop et l’on décidait de modifier les batteries au repos en faisant monter Goemaere. Le sixième apportait du punch. La frappe brabançonne élevait le ton. Surtout, les Montois se mettaient à bien trop souvent servir au large. Au bout du compte, Sirault sert la bagatelle de 24 baraques. Même en servant contre le vent, c’est excessif. D’ailleurs, comment peut-on laisser filer une rencontre menée 2-9 et 3-10 ?