Le joueur de Kerksken a écrasé la jeune concurrence, symbolisée par Dimitri Dupont et Tanguy Metayer.

Le vendredi… 13 octobre 2017 restera, à coup sûr, un moment fort dans la vie et la carrière de Samuel Brassart. Auteur d’une saison régulière, le petit-milieu de Kerksken a logiquement remporté le 45 e Gant d’Or de l’histoire, le 3 e pour le citoyen d’Oeudeghien 16 ans après son premier et 9 ans après le premier avec son club actuel.

Il devance… largement son dauphin, l’Isiérois Dimitri Dupont, et le Thieulinois Tanguy Metayer qui ont, tous les deux, flambé, Dimitri au premier tour et Tanguy au second. L’Isiérois, qui avait terminé en tête du premier tour de votes, a conservé suffisamment de points pour assurer la deuxième marche du podium face à un Tanguy Metayer de feu en fin de saison qui a certes fini derrière Samuel Brassart mais très loin puisque le joueur de Kerksken a obtenu 5 points – le vote maximal – de la part de 25 des 30 votants. Ce qui lui permet d’avoir une avance de plus de 100 unités sur son dauphin. On peut donc parler de triomphe pour celui qui est désormais le pelotari le plus âgé à avoir obtenu la plus prestigieuse des récompenses ballantes.

L’on peut cependant aussi se réjouir de la présence de jeunes comme Dimitri Dupont et Tanguy Metayer, sans oublier William Cassart, élu meilleur jeune devant Corentin Wattier, qui, à n’en point douter, symbolisent tous le futur de la balle pelote.

Pour compléter

le Top 5 du Gant d’Or, on notera la présence de Nicolas Nantel, Gant d’Or en titre, et Benjamin Dochier, peu habitué à être aussi bas dans le classement, lui le détenteur de 7 récompenses suprêmes. Cela permet à Kerksken de placer son trio de frappe dans le Top 5 ! Mais est-ce une surprise ?

LES CLASSEMENTS

Gant d’Or : 1. Samuel Brassart (Kerksken) 207 pts (78 + 129); 2. Dimitri Dupont (Isières) 100 (89 + 11); 3. Tanguy Metayer (Thieulain) 76 (21 + 55); 4. Nicolas Nantel (Kerksken) 49 (27 + 22); 5. Benjamin Dochier (Kerksken) 36 (18 + 18).

Meilleur jeune (Prix Christian Borsu) : 1. William Cassart (Baasrode) 71 pts; 2. Corentin Wattier (Ogy) 55; 3. Thibaut De Winter (Baasrode) 40.

Meilleur cordier : 1. Christophe Monnier (Kerksken) 90 pts; 2. Grégory Van Impe (Baasrode) 75; 3. David De Vits (Kerksken) 28.

Fair-play (Prix Rudy Sauvage) : 1. Nicolas Dupont (Sirault) 72 pts; 2. Michaël Frébutte (Isières) 70; 3. Arnaud Dubart (Ogy) 46.

Sifflet d’Or : 1. Fabrice Mariaule 64 pts; 2. Johan Van Holder 55; 3. Dominique Druart 21.