Décidément, quinze jours après les avoir privés de la Supercoupe 2017, Thieulain a empêché, ce dimanche, les «Michiels Boys» de Kerksken de s'adjuger une nouvelle Champions League. Les Leuzois ont en effet remporté, à Godeletta, un premier prestigieux trophée international, bouclant ainsi une saison 2017 à nulle autre pareille.

Grâce à son titre de vice-champion de Belgique, Thieulain avait gagné le droit d'accompagner Kerksken à la Champions League qui se déroulait ce week-end à Godeletta, dans la grande banlieue de Valence. Pour sa première expérience internationale, le club leuzois évoluait sans Nicolas Becq, alors qu'à Kerksken, Benjamin Dochier manquait à l'appel. Ces absences de part et d'autre n'ont pas empêché les deux représentants belges de gagner toutes leurs luttes de qualification et de terminer premiers de leur groupe respectif samedi soir.

Par conséquent, cela leur permit de s'éviter en demi-finales. Thieulain hérita des Espagnols d'El Campello alors que les Alostois se frottaient aux redoutables champions espagnols de Benidorm. Sous un soleil de plomb et une chaleur approchant les 30 degrés, nos représentants ont fait honneur à la réputation de l'équipe nationale en gagnant chacun le droit de se rencontrer en finale: Thieulain se défaisait d'El Campello sur le score de 6-2 après avoir été mené 2-0. Pour leur part, les «Rouges» de Samuel Brassart ont eu plus de mal à écarter les redoutables champions d'Espagne puisqu'ils ont eu recours au 11e jeu pour y parvenir: 6-5. «Et c'est probablement ce qui a joué en notre faveur», commentait dimanche soir Rudy Remy, l'un des 17 membres de l'imposante délégation thieulinoise. «Les joueurs de Kerksken ont laissé beaucoup d'influx nerveux et d'énergie pour se qualifier. Après avoir ouvert la marque, nos joueurs ont été menés 3-1 avant de ne plus laisser Kerksken s'exprimer. Cette victoire, tout le monde s'en doute, fait évidemment plaisir au club. Elle pose effectivement une très belle cerise sur notre gâteau 2017. C'est le 6e trophée de l'année après les tournois de Mont-Gauthier et de Sirault, du GP Maistriau, du GP d'Ath et de la Supercoupe 2017. Que demander de plus? Dans les rangs de Benidorm, deux grands joueurs n'ont pas manqué de nous faire part de leur admiration devant les prestations de Tanguy (NdlR: Metayer, notre photo). Voilà qui nous comble également d'aise. En tout cas, au-delà de l'aspect sportif, nous avons aussi vécu une très belle expérience humaine. Rencontrer des clubs étrangers est réellement enrichissant et change de l'ordinaire belge. Pour ma part, j'ai sympathisé avec un arbitre espagnol qui se rendra en novembre prochain au Mondial colombien. Quelle ne fut pas ma surprise quand il me parla de Dominique Druart et de Fabrice Mariaule, nos arbitres à nous, et de leurs bons moments vécus par le passé lors d'autres rendez-vous internationaux. Une chose st sûre: nous reviendrons.»