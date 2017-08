En ouverture, Waret y a cru en début de lutte. Namur remportait la chasse à 40 à 2. Grégoire loupait complètement son passage au tamis mais c’était également le cas de Dupont puis de Huart. A 1-3, Coquiane modifia ses batteries en plaçant Boonaerts au derrière. Immédiatement, la frappe flandrienne se bonifia et les Namurois restèrent collés sur place : 7-3.

La seconde lutte fut autrement disputée. Acoz donna l’impression, dans un premier temps d’aisément contrôler la situation. La frappe était suffisamment consistante pour prendre ses distances à 5-2. Pourtant, contre toute attente, le tamis gerpinnois dérailla complètement. Piérard servit au large à 40-40. Soquette loupa trois envois et Fiasse commit une bévue de dimension à l’arrêt, pour une chasse facile à 40 à 2 : 5-5. Piérard frappait au-dessus, Grégoire remportait son jeu : 6-6. Dans la foulée, Waret avançait à 0-40. Mais Piérard redressa le jeu. A 40 à 2, sa frappe poussa Coulon à la faute pour une chasse à l’entrée du trapèze. Acoz avait eu chaud.

En finale de jour, par contre, il n’y eut tout simplement pas photo. Les Orangés rectifièrent la mire à l’envoi. Les Flandriens, de leur côté, perdirent toute mesure dans le carré d’envoi. Ils envoient la bagatelle de quatorze balles dans le public. Acoz ne réalise qu’une seule erreur dans ce secteur du jeu. Au rectangle, l’impression resta mitigée, sauf dans le chef de Merveille, qui appuya quelques balles et contre-rechassa entre les perches du trapèze, dans le dernier jeu d’un duel à sens unique, emballé en une heure. Heureusement d’ailleurs, car vingt heures sonnait déjà, accentuant le manque de lumière hier. L’équipe locale est parvenue à ses fins en rejoignant le dernier carré. Elle a surtout profité de la faiblesse de l’opposition. Il faudra jouer autrement pour exister ce samedi après-midi. Même contre la N2 de Hamme.





LA TECHNIQUE DE LA 4e ELIMINATOIRE DE COUPE DE BELGIQUE

LES EQUIPES

M. Mariaule a aligné :

Coquiane : Defrijn et Boonaerts ; M. Dupont, Ost et Huart.

Waret : Namur et Grégoire ; De Grande, Soulier (S. Dasset) et Coulon.

Acoz : Soquette et Fiasse ; Di Santo, Merveille et Piérard.







LES RESULTATS

Coquiane – Waret 7-3

Acoz – Waret 7-6

Acoz – Coquiane 7-1







LA TECHNIQUE

Coquiane 7 jeux (33 quinze, perd 2 jeux de 40 et 1 jeu blanc) bat Waret 3 jeux (21 quinze). Balles outres. – Au rechas : Boonaerts, Dupont et Grégoire 2. Livrées mauvaises : Huart 5 ; Dupont et Grégoire 3 ; Coulon 2 ; De Grande et Soulier 1.

Acoz 7 jeux (52 quinze, perd 3 jeux de 40 et 1 jeu blanc) bat Waret 6 jeux (43 quinze, perd 5 jeux de 40). Balles outres. – Au rechas : Merveille et Piérard 3 ; De Grande 2 ; Di Santo, Namur, Grégoire et Dasset 1. Livrées mauvaises : Fiasse 4 ; Soquette 3 ; Dasset 2 ; Di Santo, Piérard, Namur,Grégoire, De Grande et Coulon 1. Courte : Di Santo 1.

Acoz 7 jeux (36 quinze) bat Coquiane 1 jeu (14 quinze). Balles outres. – Au rechas : Boonaerts 2 ; Dupont et Piérard 1. Au contre-rechas : Merveille 1. Livrées mauvaises : Defrijn 5 ; Huart et Dupont 4 ; Ost, Fiasse et Merveille 1.







SAMEDI (15 H), FINALE

Kerksken – Thieulain Acoz - Hamme