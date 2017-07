Comme on pouvait s'y attendre, Kerksken s'est qualifié pour la finale du nouveau tournoi de Mont-Gauthier, baigné par un franc soleil comme pour saluer cette nouvelle organisation, au terme d'une première éliminatoire agréable à suivre. Galmaarden, pourtant amputé de quatre (!) de ses titulaires, bien conduit par un Cédric Bosse des grands jours, et Sirault, où la paire Dupont-Raguet a brillé, ont joué sans arrière-pensée mais surtout avec l'envie de bousculer la logique sportive. On en redemande...





Grosse stupeur, sur le coup de 15h, quand Galmaarden se présenta avec à peine deux titulaires, Vincent Pozzebon et Cédric Bosse. Pour compléter l'effectif, un bon Samaritain local avait ardemment utilisé depuis dimanche son téléphone et épluché son carnet d'adresses: Dylan Cassart (un autre membre de la fratrie qui va devenir aussi imposante que les Borlée en athlétisme ou les Hazard en football), Jean-Marc Namur (Warêt) et Arnaud Godart (Mont-Gauthier, promotion), après des débuts hésitants, le temps d'«apprivoiser» les balles de N1, les coups de N1 et leurs nouveaux équipiers, bien encouragés également par Cédric Bosse, ont fait honneur à la confiance placée en eux, si bien que la différence de niveaux ne se marqua pas au point de rendre cette lutte inaugurale à sens unique. À Sirault, Steve Lamarche (Terjoden) palliait l'absence de Sébastien Monniez, retenu par ses obligations professionnelles.

Deux outres de Dupont dans le premier jeu donnèrent le ton et quand Raguet faisait le break, on pouvait craindre pour l'intérêt de la partie. Cependant, le passage dans le tamis de Pozzebon freinait l'élan de Sirault.

Si Bosse commençait à montrer sa forme du jour à la frappe, les invités Namur et Godart avaient, eux, bien du mal, à maîtriser les services saint-ghislainois et à se débarrasser d'un certain complexe. À 4-1, Namur menait 40-15 avant de se faire remonter par Leturcq et de livrer hors cadre pour le «quinze» décisif. Comme Cassart commettait aussi deux bourdes à l'envoi, on pensait la lutte pliée à 6-1, mais les joueurs ad intérim de Galmaarden, n'ayant plus rien à perdre, laissèrent enfin leurs complexes au vestiaire. Pozzebon les aidait à la livrée et Godart faisait même 3-6 malgré une livrée outre de Dupont. Dans le 10e jeu, la marque monta à 40-40 et Leturcq s'empara de la chasse dans le trapèze pour briser le rêve adverse d'un retour qu'ils commençaient à envisager: 7-3.

L'entrée d'un Kerksken au grand complet – Samuel Brassart choisissait de laisser Eddy Charloteaux se produire dans sa région namuroise en compagnie de Benjamin Dochier et de Nicolas Nantel. Ici également, la tentation de croire que la lutte serait une formalité pour l'ogre d'Alost était grande. Et si un rechas croqué de Nantel à 40 à 2 offrait le jeu d'ouverture à Namur, la logique reprit ses droits au terme des trois jeux suivants. Charloteaux égalisait facilement, Dochier (2 outres) s'illustrait déjà dans son exercice favori avant que Nantel, aidé d'un rechas primé de Dochier, ne fasse 3-1. Face à De Vits, Bosse envoya deux services dans les pâquerettes, mais aussi un entre les perches alors que le cordier de Kerksken en faisait de même mais pour concéder le jeu. Deux erreurs à l'envoi de Monnier rétablissaient la parité au marquoir (3-3), ce qui donna confiance aux joueurs de Galmaarden. Jouant pour le plaisir, Bosse s'amusait et donnait la pleine mesure de sa puissance: son rechas entre les bois à 40 à 2 faisait passer ses couleurs au commandement à 3-4. Une livrée outre de Dochier remettait les choses en place. Le septuple «Gant d'Or» appuyait même ses coups à la frappe et Nantel de signer un jeu blanc: 5-4. À 40-15, De Vits se blessait à la cuisse et cédait le témoin à Brassart, lequel finissait le travail entamé par son capitaine. À 6-4, Monnier bombardait le rectangle brabançon, ce qui suffit pour s'adjuger la qualification pour la finale du jour.

Bien décidés à vendre chèrement leur peau, les joueurs de Sirault durent cependant se rendre à l'évidence dès le début. Monnier chatouillait d'emblée avec succès la paire Dupont-Raguet. Charloteaux, aidé par Dochier à la frappe, confirmait l'avantage et, évidemment, Dochier ne se privait pas pour faire 3-0. Dupont s'imposait alors à Nantel dans le tamis pour freiner l'envolée alostoise avant de voir Raguet renvoyer entre les perches le service de Brassart à 40-40: 3-2.

Contrairement à leur lutte précédente, les «Michiels Boys» ne concédaient pas l'égalité à 3-3, grâce à un Monnier inspiré à l'envoi pour faire perdre de la brillance aux coups de gant de Dupont et de Raguet. Charloteaux prenait ensuite une nouvelle fois la mesure de Raguet et Dochier, dans son jeu de service, frappait deux balles outre pour indiquer 6-2 au marquoir. Dupont ne s'avouait pas vaincu (6-3) mais Lamarche se heurtait au talent des «Rouges» à la frappe. Et Sirault de se retirer avec les honneurs...





La première éliminatoire en chiffres

LES TROIS LUTTES

Sirault – Galmaarden 7-3

Kerksken – Galmaarden 7-4

Kerksken – Sirault 7-3

LES ÉQUIPES

MM. G. et S. Chavée ont aligné:

Sirault: Leturcq et Rochart; Lamarche, N. Dupont et Raguet.

Galmaarden: Dy. Cassart et Pozzebon, Namur, A. Godart et Bosse.

Kerksken: Charloteaux et Monnier; De Vits (Brassart à 5-4 dans la 1re lutte), Dochier et Nantel.

LE TECHNIQUE

> Kerksken 7 jeux (35 «quinze», perd 1 jeu de 40) bat Galmaarden 3 jeux (25 «quinze», perd 2 jeux de 40). Balles outres. - Au rechas: Dupont 3; Bosse et Namur 1. Au contre-rechas: Dupont 1. À la livrée: Dupont 1. Livrées mauvaises: Dy. Cassart et Lamarche 3; Dupont, Namur et Rochart 2; Leturcq et Raguet 1.

> Sirault 7 jeux (38 «quinze», perd 2 jeux de 40) bat Galmaarden 4 jeux (23 «quinze», perd 1 jeu blanc). Balles outres. - Au rechas: Dochier 3; Bosse 1. À la livrée: Dochier 3; Bosse et Monnier 1. Livrées mauvaises: Monnier 3; Bosse, Dy. Cassart, De Vits et Namur 2; Charloteaux et Nantel 1.

> Kerksken 7 jeux (34 «quinze», perd 1 jeu de 40) bat Sirault 3 jeux (24 «quinze»). Balles outres. - Au rechas: Dochier 5; Dupont 3; Raguet 2; Brassart et Nantel 1. Livrées mauvaises: Lamarche 2; Dochier, Leturcq, Nantel et Raguet 1.

Quelques nouvelles en bref...

Gratuité. Tous les arbitres qui officieront cette semaine au tournoi Guy Mullens ont gentiment offert leurs services. C'est pour cette raison qu'ils sont tous namurois.

Père et fils. La première paire arbitrale avait ceci de particulier que c'était le père Guy qui sifflait en compagnie du fils Lysian Chavée. Inutile de dire qu'il n'y a pas eu de mésentente entre les deux...

Amende. Pour ne pas s'être présenté avec au moins quatre titulaires, le club de Galmaarden encourt statutairement une amende de 800 euros. Comme Cédric Bosse et Vincent Pozzebon ont fait preuve de bonne volonté malgré le désistement de leurs coéquipiers de faire en sorte que les luttes aient lieu, la coupole fédérale pourrait faire preuve de mansuétude à l'égard du club brabançon.

Badet plâtré. Sylvain Badet était présent ce lundi dans les travées du ballodrome, arborant un plâtre à l'avant-bras. «Je suis tombé dimanche lors de notre lutte de championnat sur mon bras. J'ai tout de suite senti que c'était grave puisque j'ai entendu un craquement. Résultat des courses: je me suis cassé le radius. J'en ai pour au moins six semaines.» Autant dire que la saison du cordier de Mont-Gauthier est terminée!

Kerksken attend Baasrode

Au lendemain de l'attendue qualification de Kerksken, le tournoi Guy Mullens vivra une deuxième éliminatoire ce mercredi 5 juillet qui, selon toute logique, devrait sourire à Baasrode pour un alléchant duel en demi-finales entre les deux frères ennemis flandriens. Alléchant dans la mesure où Baasrode, après un début de saison chaotique, retrouve des couleurs au moment où pointent les rendez-vous importants de la saison.

Avant ce scénario, Timmy Joos et les siens devront écarter Wieze et Maubeuge. Après une première partie de championnat prometteuse, les «Brasseurs» ont, bien malgré eux, baissé de niveau alors qu'Oeudeghien, lui, a sensiblement augmenté le sien; avec pour conséquence l'héritage du premier siège basculant qui se confirme de lutte en lutte. Face à eux, les Nordistes, qui partagent, avec Acoz, la particularité de ne pas signer un parcours en championnat digne des attentes de leurs dirigeants et de leurs supporters, peuvent compter sur un Ryan Sauvage qui aura à cœur de se mettre en évidence dans les épreuves en sept jeux. Si les Maubeugeois ne devraient guère éprouver de difficultés à évincer Wieze de leur route, ils sont conscients qu'ils devront élever leur niveau de jeu pour en faire de même face à Baasrode. Le tout sera de voir le degré de motivation des «Assurés» de poursuivre l'aventure rochefortoise: tout le monde a-t-il envie de faire un nouveau long déplacement la veille d'une journée de championnat? Une question qui peut heurter, certes, mais qui est dans l'air du temps. Les plus anciens auraient dit qu'elle ne se pose même pas, mais elle est loin cette époque-là. Heureusement, avec la présence de William Cassart dans les rangs baasrodiens, notre petit doigt nous dit que les Flandriens voudront faire plaisir à leur foncier...

Le programme de ce mercredi 5 juillet (15h): Wieze – Maubeuge; Baasrode – vaincu 1; Baasrode – vainqueur 1.

