Isières, cette saison, c'est probablement le parcours le plus époustouflant du plateau parce que mené de main de maître par un Dimitri Dupont qui aura sûrement rafler la majorité des suffrages au premier tour de votes pour le "Gant d'Or".

Mais depuis peu, la machine tourne moins rond, à l'image de son grand-milieu.

"On ne peut nier que cela roule un peu moins bien pour nous actuellement. Nous avons pris une claque en championnat contre Thieulain, mais on a vu à Bruxelles qu'elle n'avait pas eu d'effet", constate, amèrement, Dimitri Dupont. "J'espère que l'on peut se remettre en question car la saison est loin d'être finie et vu notre classement, ce serait dommage de lâcher prise maintenant. D'autant qu'il y a la Coupe de Belgique où nous avons encore une chance de briller, même si, c'est vrai, nous tombons une nouvelle fois contre Thieulain. À nous de faire mentir l'adage jamais deux sans trois."

Ce qui est inquiétant, c'est d'avoir vu l'absence de réaction tant en championnat qu'à Bruxelles. Isières a semblé être comme le boxeur acculé dans un coin et qui compte les coups sans pouvoir esquiver.

Dimitri Dupont ne pouvait pas prester au niveau qui fut le sien jusqu'à la fin de la saison. Dès lors, on attend de ses coéquipiers qu'ils puissent prendre le relais. "Avant notre claque contre Thieulain, nous avions déjà eu des signes avant-coureur avec nos victoires difficiles contre Grimminge et à Wieze. J'espère que nous pourrons réagir car enchaîner des déplacements à Kerksken et à Baasrode entrecoupés par la visite de Sirault, cela passe ou cela casse..."

Effectivement, quand on est dans le creux comme l'est actuellement la Fraternelle, le programme qui sera proposé en ce week-end prolongé de la fête nationale peut nourrir quelques craintes. "C'est sûr qu'on aurait espéré calendrier plus facile pour se relancer. Kerksken reste Kerksken, surtout à domicile, mais nous devons garder en mémoire notre prestation du match aller où, menés 3-10, nous avions réussi à faire trembler le leader qui avait finalement eu du mal à boucler cette lutte en sa faveur. Contre Sirault, chez nous, ce sera l’occasion de matcher mon frère Nicolas et mon cousin Renaud Raguet. On ne s'est pas titillé pendant la semaine mais Sirault demeure une équipe difficile à jouer car quand ces deux-là se mettent à exprimer leurs qualités, l'adversaire a bien su mal. Enfin, si nous avons gagné à Baasrode lors du 2e tour de la Coupe, le contexte était bien différent. Eux jouaient sans Timmy Joos et nous, nous étions en pleine confiance. Par conséquent, il est un fait évident que nous jouerons gros ce week-end."

On ne peut pas être plus clair...