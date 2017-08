Gros succès populaire avec plus de 300 spectateurs présents pour cette journée d’ouverture à Acoz. Senzeilles se montrait très décevant face à un Kastel autrement régulier à la frappe. Durbecq servait au large à 40 à 2 : 1-0. Baert surmontait Dooms à deux reprises. Sur une outre de Santini à 40 partout, les Termondois forçaient le break à 3-0. Dooms offrait enfin un point aux siens en fouettant entre les perches à 40-40 : 3-1. Le jeu suivant, de 40 à 2, tombait encore dans l’escarcelle flandrienne, grâce à un arrêt de Baert à 40 partout. Santini émergeait dans le carré d’envoi. Les pensionnaires de division 2 approchaient du but sur une outre de ce même Santini. Van Hemelrijck clôturait en force avec un jeu blanc : 7-1.

Contre Senzeilles, Kerksken alignait Charloteaux face à son frère de lait Gobron. Bonnivers visitait le large à deux reprises. Nantel et Dochier fouettaient les lattes et propulsaient les pensionnaires de l’élite à 3-0. Gobron s’imposait dans le carré d’envoi, à 40 à 2. Les Alostois enchaînaient sur deux jeux blancs, ponctués de rechas primés signés Nantel et Dochier. Le même Nantel se montrait tout aussi intransigeant le jeu suivant : 6-1. Dans le dernier jeu, Benja Dochier brillait dans le carré d’envoi et réussissait trois magnifiques livrées entre les perches.

En finale, Peelman doublait Sameyn à Kastel alors qu’Eddy Charloteaux cédait le relais à David De Vits. Nantel et Brassart démarraient sur les chapeaux de roue. Plusieurs rechas primés amenaient 2-0. Baert (outre à la livrée) rivalisait avec Dochier. A 40 partout, ce dernier fautait pour la deuxième fois à l’envoi : 2-1. Le jeu suivant montait encore à 40 à 2. Nantel chargeait De Blende avec succès : 3-1. Kerksken ne relâchait pas la pression : 4-1 sur des outres de Nantel et Dochier puis 5-1 sur une nouvelle balle entre les perches de Nantel. Brassart émergeait au contre-rechas : 6-1. Baert prenait pour la deuxième fois le meilleur sur Dochier : 6-2. Le dernier jeu montait à 40 partout. Nantel servait le plein fond.

LA TECHNIQUE DE LA COUPE DE BELGIQUE

LES EQUIPES

M. Cassart a aligné :

Kastel : Sameyn (Peelman) et Baert ; Santini, Van Hemelrijck et De Blende.

Senzeilles : Van Oorbeeck et Bonnivers ; Durbecq, Dooms et Gobron.

Kerksken : Charloteaux (De Vits) et Monnier ; Brassart, Dochier et Nantel.

LES RESULTATS

Kastel – Senzeilles: 7-1

Kerksken – Senzeilles: 7-1

Kerksken – Kastel: 7-2.

LA TECHNIQUE

Kastel 7 jeux (39 quinze, perd 1 jeu de 40) bat Senzeilles 1 jeu (17 quinze, perd 2 jeux de 40 et 1 jeu blanc). Balles outres. – Au rechas : Baert 4 ; Santini 3 ; Van Hemelrijck, Durbecq et Dooms 1. Livrées mauvaises : Santini 3 ; Bonnivers 2 ; De Blende, Dooms et Gobron 1. Courtes : Sameyn et Van Oorbeeck 1.

Kerksken 7 jeux (39 quinze, perd 1 jeu de 40) bat Senzeilles 1 jeu (10 quinze, perd 3 jeux blancs). Balles outres. – Au rechas : Dochier et Nantel 4 ; Dooms 1. Au contre-rechas : Monnier et Brassart 1. A la livrée : Dochier 4. Livrées mauvaises : Bonnivers 3 ; Durbecq 2 ; Van Oorbeeck, Monnier et Dochier 1.

Kerksken 7 jeux (36 quinze, perd 1 jeu de 40) bat Kastel 2 jeux (19 quinze, perd 2 jeux de 40 et 1 jeu Blanc). Balles outres. – Au rechas : Nantel 5 ; Dochier 4 ; Brassart 3 ; De Blende 1. Au contre-rechas : Dochier 1. A la livrée : Dochier 3 ; Baert 2. Livrées mauvaises : Dochier 3 ; Peelman et Baert 2.

AUJOURD’HUI (15 H), 2e ELIMINATOIRE