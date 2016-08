Jeu de balle: la maîtrise de Kerksken au tournoi de Sirault (PHOTOS)

Jeu de balle

Baasrode domina le début de la finale avant la lettre, en ouverture contre Kerksken. D’entrée, Wielandt contre-rechassa entre les perches. Van Impe brilla au tamis, Brassart livrant donc en premier : 0-1. Dumoulin poussa Nantel à la faute à 40 à 2. Puis Joos resta cloué dans le tamis : 1-2. Une outre de Brassart et deux larges de Géo Frébutte poussèrent Nantel en 4e livreur : 2-2. Dochier put enfin s’exprimer dans le carré d’envoi : trois services primés et 3-2! Deux baraques et une outre de Brassart amenèrent 4-3. Survint alors le tournant majeur. À 40-40, Dumoulin se montra trop gourmand. Il frappa chargé plutôt que de laisser cette belle balle de De Vits à Joos : 5-3. De Vits renvoya à l’expéditeur deux livrées de Frébutte et Dochier fit le spectacle dans le dernier jeu, signant une seconde livrée entre les bois à 40 partout!

Après que Vandenabeele a été sifflé au tamis à 40 à 2, Thieulain aligna trois jeux grâce à son rectangle. Meire prit avec succès le grand-milieu. La frappe d’Isières remit les compteurs à zéro et deux outres de Meire permirent même à la Fraternelle de mener 3-4. Famelart laissa cependant passer sa chance en décordant à deux reprises à 30-40. Le 40 à 2 suivant, Famelart rechassa hors cadre la livrée de Pozzebon : 5-4. La quatrième outre de Meire ne stoppa pas les Leuzois. Vandenabeele prit son jeu, malgré un second tamis et une mauvaise. Enfin, Becq réussit deux rechas primés dans le dernier jeu : 7-5.

La finale fut à sens unique, Kerksken écrasant tout sur son passage. Monnier ouvrit le score à la livrée. Sauvage servit au large à 40 à 2 et, toujours à 40-40, Dochier livra au-dessus. Deux outres de Nantel, du fond, eurent tôt fait d’inscrire 4-0. Becq profita du passage au tamis de De Vits pour chasser deux outres, mais Dochier et Brassart ne laissèrent rien tomber (5-1) et Nantel visita aussi les perches, en plus de briller au tamis : 6-1. Le 3e dépassement de tamis de Vandenabeele (!) et la dernière balle frappée au-dessus par Nantel, vainqueur de la Balle d’Argent, émaillèrent le 8e jeu: 7-1.