Annoncé en partance pour Maubeuge, Julien Masure, le talentueux cordier d'Oeudeghien, se rend à... Maubeuge ce vendredi avec son équipe actuelle, avant d'aborder deux luttes importantes, contre Grimminge et à Wieze.

Julien Masure jouera à Maubeuge la saison prochaine. La Paume n'a pas signé la saison espérée, mais dans quel état d'esprit sera-t-il lors de cette lutte? «Avec l'état d'esprit de prendre le maximum de points pour mon club actuel», répond, sans hésiter, notre interlocuteur. "Je ne vois pas d'autre possibilité. C'est d'autant moins une situation difficile à vivre pour moi que Maubeuge a bien redressé la tête ces dernières semaines après un premier tour difficile, comme le nôtre. De notre côté, cela ne pouvait pas être pire que ce que nous avions réalisé. Nous sommes tous en partance, mais l'envie de maintenir le club au sein de l'élite est grande dans le chef des joueurs et comme le club a clairement affirmé qu'il voulait aussi rester à cet échelon, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde."

Ce week-end prolongé de fête nationale sera un triptyque important pour les Oeudeghiennois. Signer un bon résultat contre les Nordistes pourrait booster les «Verts» au moment de recevoir Grimminge et d'aller à Wieze. "Les trois luttes sont à gagner, mais s'il fallait n'en choisir qu'une, nous signerions tous des deux mains pour celle à Wieze. Cela nous permettrait de creuser l'écart avec les places basculantes, ce qui demeure notre objectif numéro un. Ceci dit, nous avons quelques craintes car nous manquons de compétition. Nous n'avons plus joué depuis le 2 juillet, date de notre victoire contre Biévène. Pour une raison que j'ignore, nous n'avons pas jouer le 9 juillet. Cela fait une semaine de plus que Maubeuge alors que Grimminge qui, pour moi, présente un trio de frappe plus régulier que le nôtre, et Wieze ont disputé le tournoi d'Alost. Cela peut être un avantage pour tous nos adversaires. Nous allons tout faire pour que tout ceci ne soit que spéculation."