Après la lourde défaite contre Baasrode, on se demandait comment Thieulain allait réagir ce week-end. Les «Canaris» ont mis à profit leur présence au tournoi de Mont-Gauthier.

Non seulement ils ont inauguré leur palmarès en même temps que celui de l'épreuve rochefortoise mais se sont aussi complètement relancés en compétition domestique.

Ces trois points au terme d'une très grande démonstration dans le derby de Wallonie picarde confortent leur deuxième place derrière une équipe de Kerksken qui a aussi pris sa revanche sur Baasrode, cette fois renforcé par Timmy Joos, après son élimination en demi-finale à Mont-Gauthier, laissant, au passage, sa 4e unité de la saison. Isières limite donc la casse au classement.

Derrière le «Top 5», au sein duquel Galmaarden a eu bien du mal à se débarrasser de la réplique de Grimminge, Acoz et Maubeuge, les déçus du premier tour, ont réalisé une bonne opération au classement. Si l'on ne peut pas être surpris par le succès total des «Coquis» face à une formation de Wieze poursuivant sa dégringolade, la victoire des Nordistes à Ogy est une aubaine car ils reviennent à quatre longueurs à peine de leur victime du jour. Le redressement acozien et français se confirme, voilà qui devrait inquiéter les locataires actuels du «Top 8», même si le fait que les équipes ne comptent pas toutes le même nombre de luttes brouille quelque peu les tendances.

Le championnat hibernera jusqu'au 21 juillet, le temps pour le tournoi d'Alost de se dérouler cette semaine avec l'apothéose prévue le samedi 15 juillet, vingt-quatre heures avant la 36e édition du Grand Prix de la Ville de Bruxelles sur la Grand-Place.

© ERIC DE BOER





Les tournois s'arrêtent à Alost

Une semaine à peine après l'épreuve d'ouverture à Mont-Gauthier, la saison des tournois déposera ses bagages à Alost. Ce lundi débute le 92e championnat des Flandres sur le Houtmarkt. Comme son nom l'indique, cette épreuve demeure une grande fête pour les clubs flamands de l'échelon national, mais contrairement aux années passées, il y aura tout de même un cercle wallon: Sirault qui a été versé dans la poule de Kerksken et de Galmaarden. Bref, on ne fait pas de cadeau au «petit» Wallon.

Ce lundi, une voie royale a été tracée pour Baasrode, qui comptera certainement Timmy Joos en ses rangs, qui n'aura aucune difficulté à écarter la réplique de Kastel et de Herdersem, tous deux pensionnaires de N2.

Mardi, Wieze, en pleine débandade en championnat, est la tête de série mais l'on ne serait pas étonné de voir Terjoden, autoritaire leader de l'antichambre de l'élite et quatre fois vainqueur sur le Houtmarkt, dont la dernière remonte à 2003, émerger de cette journée qui verra aussi Grimminge rehausser de sa présence la 2e éliminatoire et qui ne manquera pas de donner du fil à retordre à ses adversaires.

LE PROGRAMME

Lundi 10 juillet (15h): 1. Kastel - Herdersem; Baasrode - vaincu 1; Baasrode - vainqueur 1.

Mardi 11 juillet (15): 1. Terjoden – Grimminge; Wieze - vaincu 1; Wieze - vainqueur 1.

Mercredi 12 juillet (15h): 1. Sirault – Galmaarden; Kerksken - vaincu 1; Kerksken - vainqueur 1.

Samedi 15 juillet (15h): finale entre les trois vainqueurs des éliminatoires + le meilleur finaliste du jour.

© ERIC DE BOER







Round up de la 18e journée de championnat

Baasrode – Kerksken 7-13

Baasrode: De Winter et Van Impe; G. Frébutte, Joos et W. Cassart.

Kerksken: Charloteaux et Monnier; Brassart, Dochier et Nantel.

Balles outres. – Au rechas: Joos 12; Nantel 5; Brassart 3; Frébutte, Monnier et Dochier 2; De Winter 1. À la livrée: Dochier 5; De Winter 4. Livrées mauvaises: Frébutte 6; Cassart 5; Van Impe, Joos et Charloteaux 2; De Winter, Monnier, Dochier et Nantel 1.

Les Termondois n’ont réellement fait illusion qu’en début de partie, quand ils filèrent à 2-0 puis s’accrochèrent à 3-4. Joos frappait fort. Néanmoins, les Alostois parvinrent à l’éviter avec bonheur. Par ailleurs, les «Rouges» ne commirent qu’un minimum de fautes à l’envoi. C’est donc logiquement qu’ils ont enlevé la première armure (4-7). Le gain des jeux s’équilibra longuement à la reprise mais Kerksken brisa la glace à 7-10.





Ogy – Maubeuge 10-13

Ogy: Bracke et Mauroit (Birlouet à 0-2); Ghislain, Wattier et Dubart.

Maubeuge: Navaux et Dhaenens; Flament, Sauvage et Dasset.

Balles outres. – Au rechas: Sauvage 6; Wattier 4; Dasset 3; Bracke, Flament et Dhaenens 1. À la livrée: Dhaenens et Sauvage 5; Bracke et Dubart 1. Livrées mauvaises: Navaux et Dhaenens 5; Dasset 4; Birlouet 3; Wattier et Sauvage 2; Bracke, Ghislain, Dubart et Flament 1. Tamis: Wattier 1.

Les Nordistes donnèrent le ton en première armure grâce à un incontournable Ryan Sauvage. La réplique des Lessinois permit d’assister à un beau suspense. A 0-2, Mauroit dut sortir sur blessure au mollet. On nota ensuite 3-2 puis 3-4, 6-4 et 7-6 au repos. L’équipe locale s’octroya une belle chance à 9-6 mais une permutation entre Sauvage et Dasset permit aux Sambriens de repartir de l’avant: 9-9, 10-9 et 10-13.





Biévène – Sirault 2-13

Biévène: Gauquier et Vanderhaegen; Sonck, De Saedelaere (Delavallée à 2-7) et Cauchie.

Sirault: Leturcq et Rochart; Monniez, N. Dupont et Raguet.

Balles outres. – Au rechas: De Saedelaere et Dupont 3; Gauquier 2; Delavallée, Cauchie, Rochart, Monniez et Raguet 1. Livrées mauvaises: Monniez 2; Gauquier, Vanderhaegen, De Saedelaere, Rochart et Raguet 1. Courtes: Cauchie 2.

Les «Bilingues» se sont accrochés le temps du premier tour de livrées (1-1, 2-3). Quelques jeux montèrent à 40 à 2, tous enlevés par les Saint-Ghislainois, mais ces derniers ont surtout fait preuve d’une plus grande concentration que leurs adversaires.





Acoz – Wieze 13-1

Acoz: Soquette et Fiasse; Di Santo, Merveille et Piérard.

Wieze: Thelis et Paduart; Meire, Carton et Potiez.

Balles outres. – Au rechas: Merveille et Carton 3; Soquette, Di Santo, Paduart et Meire 1. Livrées mauvaises : Soquette et Piérard 3; Fiasse, Merveille et Thelis 2; Meire, Carton et Potiez 1.

Lutte à sens unique. Seul Carton au rectangle et Paduart à la livrée tiraient plus ou moins leur épingle du jeu. Avec un tandem Merveille-Piérard très régulier à la frappe, Acoz survolait le débat. Fiasse déflorait la marque. Carton s’empressait d’égaliser. Évitant au maximum le dernier nommé, les «Coquis» enfilaient les jeux comme à la parade pour s’envoler à 4-1. Malgré deux «baraques», Fiasse et Soquette empochaient deux jeux de 40 à 2: 6-1. Après le repos (7-1), les «Brasseurs» baissaient rapidement les bras. Carton croquait une balle de 40 à 2 et c’était la débandade dans le camp flandrien. Un seul jeu montait encore à 40 à 2 et Merveille visitait les perches.

Galmaarden – Grimminge 13-12

Galmaarden: Goossens et Pozzebon; Steels, Devos et Bosse.

Grimminge: Boeykens et K. Lievens; Musch, De Cooman et G. Lievens.

Balles outres. – Au rechas: G. Lievens 4; Devos 3; Pozzebon, Bosse et Musch 2. À la livrée: G. Lievens 1. Livrées mauvaises: De Cooman 6; Pozzebon, Bosse et G. Lievens 3; Goossens et K. Lievens 2; Boeykens 1. Courte: G. Lievens. Tamis: Boeykens 1.

Lutte marathon qui se clôtura à 19h40! La loi des séries fut de mise de bout en bout. Après partage des jeux initiaux, Grimminge se détacha à 1-3 mais se fit ensuite larguer à 7-3 au repos. Les visiteurs enlevèrent le point dès la reprise, à 7-6. Galmaarden repartit à 10-6 avant de trembler à… 10-12. Malgré l’excellente réplique de Glenn Lievens, les visiteurs s’inclinèrent finalement.