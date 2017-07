Découvrez tous les résultats de la balle pelote.

Kerksken – Galmaarden 13-6

Kerksken: Monnier et Charloteaux; D. De Vits, Brassart et Nantel.

Galmaarden: Goossens et Pozzebon; Steels, Devos et Bosse.

Balles outres. – Au rechas: Brassart, Nantel et Bosse 4; Monnier et De Vits 3; Devos 1. Au contre-rechas: Steels 1. À la livrée: Monnier 2; Pozzebon 1. Livrées mauvaises: Goossens 5; Monnier 3; Pozzebon 2; Nantel, Steels, Devos et Bosse 1.

Les champions n’ont pris aucun risque en maintenant Benjamin Dochier sur le banc, en raison d’une pointe de douleur à l’épaule. Rien de grave, donc, même si l’absence du septuple "Gant d’Or" constitue un événement en soi, par sa rareté. En l’état, avec De Vits et Brassart obligés de reculer d’un rang, les Alostois ont éprouvé pas mal de difficultés à s’ajuster. L’entrain affiché par Cédric Bosse au fond du jeu amenait dès lors 0-1 puis 1-2, 2-4 et 4-6. À partir de ce moment, le foncier visiteur fut largement évité tandis que la frappe locale tournait désormais à plein régime.





Thieulain – Ogy 13-4

Thieulain: Vandenabeele et Delbecq; Dumoulin, Metayer et Becq.

Ogy: Mauroit et Bracke; Ghislain, Wattier et Dubart.

Balles outres. – Au rechas: Metayer 2; Dumoulin, Bracke et Dubart 1. Au contre-rechas: Bracke 1. À la livrée: Metayer 7. Livrées mauvaises: Dumoulin et Metayer 3; Delbecq 2; Vandenabeele, Becq, Mauroit, Bracke, Ghislain et Wattier 1.

Le suspense affiché en début de rencontre (de 3-0 à 3-3), alimenté par le coup de mou de Becq au fond du jeu, fut promptement effacé par le passage au fond de Dumoulin. Les Leuzois appuyèrent quand ce fut nécessaire, jouant avant tout avec leur tête (6 jeux de 40 gagnés sur 9), et firent mal à l’envoi, à l’instar de Vandenabeele et de Metayer. Ce dernier s’est montré le plus consistant au rectangle, tout comme Wattier et Bracke en face.





Sirault – Acoz 7-13

Sirault: Rochart et Monniez; Raguet, N. Dupont et Potrich.

Acoz: Soquette et Fiasse; Di Santo, Merveille et Piérard.

Balles outres. – Au rechas: Di Santo 9; Dupont 8; Monniez et Merveille 4; Piérard 3; Raguet et Potrich 2; Soquette et Fiasse 1. À la livrée: Monniez 1. Livrées mauvaises: Rochart 3; Fiasse et Di Santo 2; Dupont, Raguet, Potrich, Soquette et Piérard 1. Courtes: Dupont et Soquette 1.

Sur un ballodrome souriant généralement à la frappe, les visiteurs ont émergé avec un brio certain. En comparaison d’une équipe locale (sans Leturcq, blessé à l'épaule, sur le banc) n’ayant pas à rougir de sa prestation, les "Coquis" ont surtout très bien mené leur bateau. En face, par contre, les erreurs furent trop souvent commises au mauvais moment. Acoz ne prend véritablement ses distances qu’à la reprise, le score passant de 5-7 au repos à 5-12, instant où Dupont sauva la mise aux siens.





Grimminge – Mont-Gauthier 13-6

Grimminge: Boeykens et K. Lievens; Musch, de Cooman et G. Lievens.

Mont-Gauthier: N. Schmit et C. Schmit; T. Schmit, D. Cassart et De Wolf.

Balles outres.- Au rechas: Boeykens, de Cooman, T. Schmit et Cassart 3; Musch, G. Lievens et De Wolf 2; N. Schmit 1. Livrées mauvaises: Cassart 6; de Cooman et T. Schmit 3; Boeykens et C. Schmit 2; K.Lievens et N. Schmit 1.

Les visiteurs rivalisent dans le jeu (66 «quinze» à 50), mais l’équipe locale livre moitié moins de mauvaises et assure un maximum dans les coups importants (5 jeux pris de 40 sur 7). Les Namurois suivent le mouvement jusqu'à 5-5. Les Grammontois s’envolent ensuite à 12-5. Cassart sauve le point.





Maubeuge – Biévène 13-10

Maubeuge: Navaux et Dhaenens; Flament, Sauvage et Dasset.

Biévène: Gauquier et De Saedelaere; Delavallée, Sonck et Cauchie.

Balles outres. – Au rechas: Sonck 7; De Saedelaere 6; Sauvage 5; Flament 3; Dasset, Delavallée et Cauchie 2. Livrées mauvaises: Navaux, Gauquier, Delavallée et Sonck 3; Dhaenens, De Saedelaere et Cauchie 2; Sauvage 1. Courtes: Sonck 2; Sauvage et Delavallée 1.

Maubeuge s’envole de 3-3 à 7-3 au repos. Les Nordistes enlèvent encore le jeu de reprise mais connaissent ensuite un gros passage à vide en ne remportant plus que sept "quinze" jusque 8-10. Dans le même temps, les "Bilingues" se mettaient en évidence au rectangle. L’expérience locale finissait cependant par prévaloir (5 jeux de 40 sur 7).





Wieze – Oeudeghien 7-13

Wieze: De Kinder et Meire (Thélis à 3-0); Paduart, Carton et Potiez.

Oeudeghien: Masure et Defever; Faignart (Bremeels à 3-7), Hazard et Poroli.

Balles outres. – Au rechas: Carton 7; Thélis, Poroli et Bremeels 5; Paduart, Masure et Hazard 3; De Kinder et Defever 2. Livrées mauvaises: Thélis et Carton 3; Paduart, Masure et Faignart 2. Courtes: De Kinder, Carton, Defever et Hazard 1.

À 0-3 et 15 à rien, les contrôleurs de la coupole fédérale débarquaient à Wieze. Les deux gants de Ludovic Meire étaient déclassés. Thélis montait alors au jeu. Après 0-4, les "Brasseurs" grappillaient quelques jeux: 2-4 et 3-6. Après le repos (3-7), les Hennuyers avançaient encore à 3-9 et 4-11. Les Flandriens arrachaient le point à 6-11. Dans l’ensemble, Oeudeghien s’est montré beaucoup plus précis à l’envoi.