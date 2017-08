Les Leuzois ne concèdent qu’un jeu en finale de jour.





Dès lors que Biévène s’est présenté sans son foncier Olivier Cauchie, la lutte d’ouverture contre Isières a rapidement pris tournure. Le rectangle athois fit d’entrée parler la poudre, notamment dans le chef de Couteau. Famelart se mit en évidence au tamis, dans le troisième jeu. Le quatrième jeu, de 40 à 2, permit aux Bilingues de sauver l’honneur quand Couteau croqua la livrée de Desaedelaere. Une outre de Frébutte relança la Fraternelle. Les deux jeux d’après, de 40 partout, sourirent aux Hennuyers : Delavallée rechassa hors-cadre et Dupont signa un beau contre-rechas : 6-1. Enfin, Famelart servit entre les perches dans le 8e et dernier jeu.

La deuxième rencontre ne fut pas plus équilibrée. Pourtant, Bever profita du réveil tardif des Leuzois pour opérer d’entrée de jeu une cassure en trompe-l’œil, suite à un bon passage au tamis de Gauquier et à une outre à 40 -40 de Sonck. Les Leuzois s’ébrouèrent enfin. Becq et Dumoulin visitèrent les perches au rechas. Delavallée croqua à 40 partout et Vandenabeele fit trembler les perches au contre-rechas, toujours à 40 à 2. A 3-2, les Canaris étaient lancés et les Verts ne purent que constater leur impuissance (7-2).

La finale de jour, prometteuse sur le papier, a fortement déçu dans la mesure où Isières n’est jamais parvenu à redresser les puissants envois de Thieulain. Metayer démarra en force, frappant au-dessus sur son propre jeu. Le jeune Tanguy signa deux autres outres, dont une au contre-rechas, dans le jeu suivant : 2-0. Le ton était donné et cela se confirmait avec un jeu blanc de Dumoulin, aidé d’une outre de Becq, qui frappait pourtant une balle sur deux. Mais cela suffisait d’autant plus que le tamis ne laissait rien au hasard. A 3-0, Dupont sauvait un jeu en servant le fond. Famelart coupa le possible élan en fautant au tamis à 40-40 : 4-1. Le même Famelart croquait la balle de Metayer, de nouveau à 40 partout : 5-1. Vandenabeele (blanc) et Delbecq (outre) n’eurent plus qu’à conclure.

Thieulain aura donc droit à une revanche immédiate, samedi contre Kerksken. Mais ce sera au stade des demi-finales.





LA TECHNIQUE DE LA COUPE DE BELGIQUE

LES EQUIPES

M. Coppine a aligné :

Isières : Dugauquier (Scarcez) et M. Frébutte ; Couteau, D. Dupont et Famelart.

Biévène : Gauquier et Vanderhaegen ; Sonck, Desaedelaere et Delavallée.

Thieulain : Vandenabeele et Delbecq ; Dumoulin, Metayer et Becq.





LES RESULTATS

Isières – Biévène 7-1

Thieulain – Biévène 7-2

Thieulain – Isières 7-1





LA TECHNIQUE

Isières 7 jeux (31 quinze, perd 1 jeu de 40) bat Biévène 1 jeu (17 quinze, perd 2 jeux de 40 et 1 jeu blanc). Balles outres. – Au rechas : Couteau, Famelart, Sonck et Desaedelaere 2 ; Dugauquier, Frébutte, Dupont et Desaedelaere 1. Au contre-rechas : Couteau 1. A la livrée : Famelart 1. Livrées mauvaises : Sonck et Delavallée 2 ; Frébutte 1. Courte : Dupont 1.

Thieulain 7 jeux (33 quinze, perd 1 jeu de 40) bat Biévène 2 jeux (19 quinze, perd 2 jeux de 40 et 1 jeu blanc). Balles outres. – Au rechas : Metayer 5 ; Delbecq, Becq et Sonck 3 ; Dumoulin 2 ; Vandenabeele 1. Au contre-rechas : Vandenabeele et Metayer 1. Livrées mauvaises : Sonck et Desaedelaere 3 ; Metayer 2 ; Vandenabeele et Becq 1.

Thieulain 7 jeux (29 quinze) bat Isières 1 jeu (13 quinze, perd 2 jeux de 40 et 2 jeux blancs). Balles outres. – Au rechas : Becq 3 ; Metayer 2 ; Delbecq et Famelart 1. Au contre-rechas : Metayer 1. Livrées mauvaises : Delbecq, Metayer, Frébutte, Couteau et Famelart 1.





AUJOURD’HUI (15 H), 3e ELIMINATOIRE :

Hamme-Zogge – Ninove Brussegem – vaincu 1 Brussegem – vainqueur 1