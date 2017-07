Jeu de balle

Il faisait pratiquement nuit quand Acoz a entériné sa qualification pour le dernier carré du «Tilburck». Une qualification qui n'a vraiment pas coulé de source mais la 4e et dernière tête de série a répondu présent.

De loin, sur papier, la 4e éliminatoire était la plus ouverte de toutes. Certes, Acoz avait hérité du titre de tête de série, mais une formation comme Oeudeghien, où joue un certain Antoine Hazard, l'enfant du pays, était un danger réel, tout comme on ne pouvait pas savoir à quoi s'attendre avec la réplique de Genappe, l'invité de division 2.

En ouverture, la partie fut de plus ennuyantes dans la mesure où les deux équipes ont rivalisé pour savoir qui serait le plus... mauvais dans l'exercice de la livrée. Trente «baraques» ont été répertoriées (14 pour Oeudeghien) et c'est finalement le moins dispendieux dans le tamis qui a gagné, mais il a fallu attendre le 13e jeu pour y parvenir. Mais à partir de 5-4, les erreurs à la livrée se firent plus discrètes (une seule pour Oeudeghien, deux pour les Genappois) et Hazard gagna la bataille du rectangle par rapport à un Scaillet dont la brillance au grand-milieu perdit de son éclat au fur et à mesure de la lutte. Si le pensionnaire de l'antichambre de l'élite fit la course en tête à 0-1 et 1-2, Oeudeghien, renforcé par Terry Botquin (Terjoden), redressa la situation pour filer à 5-2, mais quand Hazard perdit sa mise à 40 à 2 sur un arrêt de Debaisieux alors qu'il avait mené 40-0, la machine hennuyère s'enraya, Poroli livrant, à 40-40, sa 3e «baraque», dans la foulée. Après 5-5, Oeudeghien eut encore la possibilité de conclure à 6-5 mais un nouvel arrêt de Debaisieux à 40-40 obligea Hazard à être précis face à Motte pour envoyer ses couleurs finale du jour.

Sans Di Santo ni Fiasse, Acoz en profita pour faire appel à Robin Vanneste qui se voyait offrir là une belle occasion de montrer à son futur employeur qu'il avait fait un bon choix. Ce qu'il ne manqua pas de faire, lui qui fut placé au grand-milieu entre Merveille et Piérard. Et il faut bien admette que Robin a eu le don de décocher ses flèches pour faire mal à de Genappois qui poursuivirent leur «festival» à la livrée (16 fautes, comme en première lutte). Après 1-0 sur trois «baraques» de Motte, Joaris prenait la place du cordier «tamikaze». Appliqué, Acoz s'envola derechef à 4-0, profitant de la bonne tenue de ses frappeurs et des livreurs adverses. Everaert visitait les perches à la livrée mais aussi les bas-côtés dont la 2e fois à 40 à 2, alors que Soquette livrait outre à 40-30 pour inscrire le 4-0. Un rechas primé de Lahaye et un croqué de Vanneste offraient les deux jeux suivants de 40 à 2 à Genappe. Bien malgré lui, Debaisieux (2 larges) relançait Acoz, mais un «quinze» de Bonnami à 40 à 2 sur un arrêt effaçait les 3e, 4e et 5e livrées hors cadre d'Everaert: 5-3. Mais Soquette et Merveille s'appliquaient pour que Genappe ne revienne pas au score: 7-3.

En finale du jour, Hazard ne se tenait plus et l'envie de revenir le lendemain lui permit d'animer ses coéquipiers en leur montrant la voie à suivre. Deux des trois premiers jeux de 40 à 2 en début de partie (Masure plombant Vanneste et Hazard faisant de même avec Piérard) tombèrent dans l'escarcelle oeudeghiennoise (1-2). Pas en reste, Botquin, mis en confiance par le contexte, fouettait par deux fois les perches depuis le tamis à 30-30 pour offrir un 3e jeu à ses couleurs d'un jour. Dans les rangs d'Acoz, on ne riait pas du tout et c'est Poroli, cloué dans son tamis, qui paya l'addition. Merveille égalisa en s'y reprenant à deux fois pour gagner la chasse à corde à 40 à 2 dans le 6e jeu. Quand Defever fauta par deux fois au service et que Hazard ne trouva pas non plus les limites du jeu à 40 à 2, on se disait que la situation devenait critique pour Oeudeghien, mais la pluie vint bousculer la logique des forces en présence. Botquin, Poroli et Masure remettaient tout en question alors que la pénombre due au ciel bouché donnait du fil à retordre aux deux rectangles, mais avec un Hazard déchaîné, tout restait possible. Piérard sortait alors se meilleurs coups à la frappe pour marquer 6-6 et le futur joueur de Baasrode n'avait aucune peine à prendre le dessus sur un Hazard qui aurait mérité un autre sort que cette élimination presqu'en début de nuit...





La quatrième éliminatoire en chiffres:

LES TROIS LUTTES

Oeudeghien - Genappe 7-6

Acoz – Genappe 7-3

Acoz - Oeudeghien 7-6

LES ÉQUIPES

M. Dufey a aligné:

Oeudeghien: Defever et Masure; Botquin, Hazard et Poroli.

Genappe: Motte (Joaris à 1-0 en 2e lutte) et Debaisieux; Everaert, Scaillet et Lahaye.

Acoz: Bonnami et Soquette; Merveille, Vanneste et Piérard.

LE TECHNIQUE

> Oeudeghien 7 jeux (41 «quinze», perd 3 jeux de 40) bat Genappe 6 jeux (35 «quinze», perd 1 jeu de 40 et 1 jeu blanc). Balles outres. - À la livrée: Everaert et Motte 1. Livrées mauvaises: Defever, Everaert et Lahaye 5; Motte 4; Masure et Poroli 3; Debaisieux et Hazard 2; Botquin 1.

> Acoz 7 jeux (37 «quinze», perd 3 jeux de 40) bat Genappe 3 jeux (25 «quinze», perd 2 jeux de 40). Balles outres. - Au rechas: Vanneste 3; Lahaye et Merveille 1. Au contre-rechas: Everaert et Merveille 1. À la livrée: Everaert 2; Soquette 1. Livrées mauvaises: Everaert 5; Motte 4; Debaisieux et Lahaye 3; Piérard et Soquette 2; Bonnami, Merveille et Scaillet 1.

> Acoz 7 jeux (41 «quinze», perd 2 jeux de 40) bat Oeudeghien 6 jeux (37 «quinze», perd 3 jeux de 40 et 1 jeu blanc). Balles outres. - Au rechas: Merveille 2; Bonnami, Masure, Piérard et Vanneste 1. À la livrée: Botquin 2; Hazard et Piérard 1. Livrées mauvaises: Bonnami 4; Botquin, Defever et Masure 3; Hazard, Piérard, Poroli, Soquette et Vanneste 2.





Les demi-finales de ce samedi 29 juillet:

1. Kerksken – Baasrode

2. Thieulain – Acoz

Vainqueur 1 – vainqueur 2

Arbitre: M. Peeters.





En bref

Hommage. Avant de débuter le programme de ce vendredi, les organisateurs ont tenu à respecter une minute de silence en hommage à Daniel Rinchon, le vice-président d'Oeudeghien, décédé mardi d'une pénible maladie à l'âge de 63 ans. La rédaction de la Dernière Heure/Les Sports présente ses condoléances à la famille et aux proches.

Invités. Ce samedi, plusieurs personnalités ont répondu positivement à l'invitation des organisateurs. Guy Brison et son fils Didier, successivement, ancien président et joueur de Braine, seront sur la Grand-Place de Braine-le-Comte ce samedi après midi, tout comme Jean-Pierre Van Paemel. L'invité d'honneur de Marc Hublau cette année, après Georges Bellemans, qui est annoncé cette fois également, en 2016, sera Christian Jacquard.