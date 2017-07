En cette dernière semaine du mois de juillet, on entame déjà la troisième étape de la saison des tournois. Après Mont-Gauthier et Alost, on fera halte à Braine-le-Comte pour le célèbre Tilburck au pied du kiosque brainois.

Dues à un problème de volonté de participer ou à un mauvais choix des participants, les épreuves namuroise et alostoise n'ont guère déchaîné les passions jusqu'ici. Avec les désistements d'équipes pourtant capables de réussir de belles choses telles que Galmaarden ou Isières, l'affiche brainoise souffrira, elle aussi, de la mentalité qui règne au sein des joueurs pour les épreuves de semaine. À notre sens, il est impératif, durant l'intersaison, de faire une table ronde quant à la problématique des tournois: s'il est clair que la formule actuelle doit être changée, il faudrait réfléchir à ce que l'on devrait modifier pour relancer ces épreuves en sept jeux.

Pour l'heure, comme lors de la semaine à Mont-Gauthier, Kerksken, tête de série, ouvrira le bal ce lundi. Face à lui, il y aura Biévène et Ogy. Si on doute fort que la lanterne rouge en championnat ait une quelconque envie de mener la vie dure au leader, Ogy possède les qualités suffisantes pour résister à l'ogre alostois, vainqueur sur le Houtmarkt à Alost. Néanmoins, au final, Benjamin Dochier et les siens devraient logiquement se retrouver samedi en demi-finales pour tenter de prolonger leur palmarès riche, déjà, de 11 titres glanés depuis 2004, seules les éditions 2006 et 2014 leur ont échappé!

Mardi, Thieulain, la tête de série du jour, sera certainement confronté à plus forte partie que Kerksken. Mont-Gauthier, qui était demi-finaliste de son tournoi, et Sirault, où Thomas Leturcq a déjà annoncé son forfait pour cause de visite chez le médecin pour soigner une épaule douloureuse, ne sont pas des manchots sur papier. Le tout est toujours de voir le degré de motivation des protagonistes. Mais de la motivation, Thieulain devrait en regorger, les Leuzois défendant leur (premier) titre acquis à Mont-Gauthier le 8 juillet face à Baasrode.

Baasrode, justement, sera le favori de mercredi. Opposé à Grimminge, qui avait laissé une belle impression à Alost sous la conduite de Glenn Lievens, et à Maubeuge qui pourrait mettre à profit les épreuves en sept jeux pour retrouver des automatismes et récolter les fruits en championnat, les Hammois, qui ont toujours apprécié l'air de la Grand-Place de Braine-le-Comte, permettraient aux spectateurs de vivre un énième duel contre Kerksken en cas de qualification pour les demi-finales.

Enfin, vendredi, vu le désistement d'Isières, les organisateurs ont fait appel à une équipe de l'antichambre de l'élite, Genappe. Les troupes de Hector Tubiermont auront fort à faire face à cette équipe d'Oeudeghien qui balaie tout sur son passage depuis la 2e partie du championnat, tandis que l'on ne sait jamais comment se comporteront les Acoziens, malgré leur statut de tête de série du jour. On peut heureusement compter sur le caractère de gagneur de Thomas Piérard et l'on peut espérer qu'en retrouvant la Grand-Place de Braine-le-Comte qui l'a révélé au sein de l'élite en 1999 avec Braine-Rebecq, Gaëtan Merveille sera un moteur pour ses couleurs...

LE PROGRAMME

A. Lundi 24 juillet

1. Ogy – Biévène

Kerksken – vaincu 1

Kerksken – vainqueur 1

Arbitre: M. Aubert

B. Mardi 25 juillet

1. Mont-Gauthier – Sirault

Thieulain – vaincu 1

Thieulain – vainqueur 1

Arbitre: M. Payen

C. Mercredi 26 juillet

1. Maubeuge – Grimminge

Baasrode – vaincu 1

Baasrode – vainqueur 1

Arbitre: M. Dufey

D. Vendredi 28 juillet

1. Oeudeghien – Genappe

Acoz – vaincu 1

Acoz – vainqueur 1

Arbitre: M. Mariaule

Samedi 29 juillet

Demi-finales

E. Vainqueur A – Vainqueur C

F. Vainqueur B – Vainqueur D

Finale

Vainqueur E – Vainqueur F

Arbitre: M. Peeters