Au sortir de la démonstration à Isières, les sourires étaient sur tous les visages dans le camp de Thieulain, mais un rayonnait plus que les autres: celui de Nicolas Becq. «Effectivement, je n'ai pas vraiment apprécié à sa juste valeur notre victoire au tournoi de Mont-Gauhier samedi car je sortais de deux prestations plutôt moyennes, même si la permutation avec Guillaume (Dumoulin) en demi-finale contre Mont-Gauthier m'avait permis de finir sur une meilleure note. Ces derniers temps, mes sensations n'étaient pas exceptionnelles sont que je puisse dire pourquoi», confiait le jeune foncier leuzois.

Mais, en général, l'euphorie de la première victoire des «Canaris» en tournoi ne fut pas à la hauteur de l'événement. Pour plusieurs raisons: il y avait bien sûr le rendez-vous du lendemain à Isières en championnat et parce que le mal-être de Nicolas Becq inquiétait. «Le club a prouvé son esprit d'équipe car beaucoup de monde est venu me parler, m'encourager samedi soir pour que je puisse aborder notre lutte de ce dimanche dans de bonnes conditions psychologiques. Et cela a marché car mes premières interventions ont été bonnes. J'ai frappé outre la première balle reçue (NdlR: c'était même la toute première balle de la lutte!) et dans mon premier tour de livrées, je redresse un 0-30 et l'on gagne le jeu à 40 à 2 sur une outre de Tanguy (Metayer). Cela ne pouvait que me rassurer et la suite de la lutte fut très gaie à vivre.» (rires)

Si la défaite contre Baasrode pouvait inquiéter tant l'équipe a sombré sans aucune réaction perceptible, la prestation d'ensemble de la même équipe ce dimanche était à souligner. «On ne va pas dire aujourd'hui que nous n'avons jamais douté. Ce serait présomptueux de notre part, mais ce que nous avons vécu ce week-end est le fruit du travail effectué en amont par les dirigeants. Cette idée de mise au vert à Han-sur-Lesse entre l'éliminatoire et la finale du tournoi de Mont-Gauthier était une bonne idée. Partager des moments ensemble resserre les liens entre tous les joueurs et renforce l'esprit d'équipe. Quel contraste en une semaine! Aujourd'hui, nous sommes reboostés et notre victoire à Mont-Gauthier nous permet d'aborder le rendez-vous de la Grand-Place de Bruxelles de dimanche prochain (NdlR: le 16 juillet) avec sérénité et... beaucoup d'ambition.»

Voilà les Kerksken, Baasrode et Isières prévenus...