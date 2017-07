Record espéré pour alimenter un songe de nuit d’été.

Auteur d’une remarquable saison, le petit-milieu (désormais) originaire de la région du Centre pourrait encore étoffer sa vitrine de trophées.

« J’en suis à onze Coupes. En 2015, j’avais battu le vieux record de Marc Vanhasselt qui semblait déjà inaccessible en soi. Mais un succès serait surtout important pour le club, frustré de la Coupe il y a un an. Tant mieux si cela me permet d’établir un nouveau record. »

Comment se présente l’éliminatoire de ce mardi ?

« Avec le fameux quinze barré, des surprises sont toujours possibles, d’autant plus lorsque l’on joue en sept jeux. La vigilance s’impose plus que jamais. Je n’ai pas oublié mes premiers succès avec Buizingen. Nous avions difficilement pris la mesure de Ninove (7-6) et Oeudeghien (7-5). »

De quel adversaire vous méfiez-vous le plus ?

« Baasrode étant éliminé, le nom de Theulain s’impose en toute logique, sans mésestimer les autres équipes. Sur le papier, nos dauphins nous sont supérieurs au tamis. Dans un bon jour, ils peuvent aussi nous surclasser au rectangle. Ils manquent assurément de régularité par rapport à nous mais encore une fois, lorsqu’ils respectent les limites toute une lutte, ils sont très difficiles à arrêter. »

Pour l’heure, vous respirez la forme.

« La saison passée, 80% des balles étaient adressées aux frappeurs. Avec la balle de cette année, je suis beaucoup plus souvent sollicité et cela permet de me mettre en évidence. Cela explique mes prix du meilleur joueur à Alost et à la Grand-Place. Par contre, je suis le premier à considérer que le prix du Turco au Tilburck aurait dû revenir au jeune Tanguy Metayer. »

Il n’empêche, ces récompenses n’incitent-elles pas à rêver…

« On ne rêve plus à mon âge. Je viens de fêter mes 42 ans. Mais je vois où vous voulez en venir. Un troisième Gant d’Or… Qui vivra verra. Il faudra attendre septembre pour y voir plus clair. Dimitri Dupont a réalisé un excellent premier tour et mes coéquipiers à Kerksken sont toujours de sérieux candidats au prix de MVP. »