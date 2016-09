Jeux paralympiques: la délégation belge glane 4 médailles en une journée

JO 2016

L'amazone ostendaise Michèle George qui avait dû se contenter de l'argent mercredi lors de l'épreuve du test, a remporté vendredi la médaille d'or individuelle du freestyle (grade IV) des Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro, récoltant ainsi la 6e médaille de la campagne brésilienne de la délégation belge. Après les joueurs de tennis de table Laurens Devos (en classe 9, hémiplégique) et Florian Van Acker (en classe 11, handicap intellectuel) et les athlètes en chaise roulante Peter Genyn (or 100m en classe T51) et Marieke Vervoort (argent en 400m classe T52).

George, qui défendait son titre, a totalisé 76,300 points avec Rainman. Elle a devancé de justessse la Britannique Sophie Wells et Valerius (76,150), et la Néerlandaise Frank Hosmar (74,800) qui montait Alphaville.

Une éclatante revanche pour notre compatriote, battue et détrônée par Wells deux jours plus tôt, et qui avait à cette occasion exprimé son incompréhension face à la décision du jury.

Vendredi elle a longtemps dû attendre le résultat de sa rivale britannique avant de laisser éclater sa joie et d'annoncer une tournée générale.

"J'ai montré au jury qui je suis, mais je pensais quand même me voir attribuer un score de 79 ou 80. Il est vraiment très sévère. J'avais promis de me battre et c'est ce que j'ai fait", a-t-elle ajouté. "J'ai vraiment tout donné. Au début Rainman, dont ce sont les derniers Jeux à 14 ans, avait un peu peur de la musique qui allait trop fort. J'ai alors heureusement réussi à le tranquilliser..."

"Victoire largement méritée", a pour sa part commenté Anne d'Ieteren, la gorge nouée par l'émotion. "Surtout après le test où elle aurait dû obtenir beaucoup plus de points. Ce succès est un grand et véritable soulagement. Michèle a mis les points sur les i", a dit la présidente du Comité paralympique belge, inamovible championne de Belgique de dressage de 1977 à 1982.





Kris Bosmans remporte l'argent en cyclisme et offre une 7e médaille

Kris Bosmans a pris la 2e place de l'épreuve de cyclisme sur route (catégorie C1-2-3), vendredi en fin de matinée aux Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro. Il n'a été devancé au sprint que par l'Allemand Steffen Warias au terme des 71,1 km de l'épreuve. La médaille de bronze est revenue à l'Italien Fabio Anobile.

Bosmans, qui souffre d'hémiplégie, décroche à 36 ans sa première médaille paralympique. Il y a quatre ans à Londres, il avait pris la 5e place de l'épreuve sur route.

L'autre Belge présent Diederick Schelfhout a abandonné.

Bosmans apporte une 7e médaille à la Belgique aux Jeux Paralympiques de Rio après les médailles d'or de Florian Van Acker (C11) et Laurens Devos (C9) en tennis de table, de Peter Genyn (100 m en fauteuil roulant) en athlétisme et de Michèle George en dressage (freestyle); et celles d'argent de Marieke Vervoort en athlétisme (400m en fauteuil roulant) et de Michèle George en dressage (test grade IV individuel).





Joachim Gérard s'offre la médaille de bronze en tennis

Joachim Gérard a décroché la médaille de bronze en simple messieurs de tennis en fauteuil roulant, vendredi après-midi aux Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro. Le Limelettois, 2e mondial, a battu le N.1 mondial le Français Stéphane Houdet en deux manches: 6-4 et 6-2. Gérard apporte à la Belgique sa 8e médaille (4 or, 3 argent, 1 bronze) dans ces Jeux Paralympiques et la 3e ce vendredi après l'or de Michèle George (dressage/freestyle) et l'argent de Kris Bosmans (cyclisme sur route/C1-C2-C3).

Les cinq autres médailles belges sont en or grâce à Florian Van Acker (C11) et Laurens Devos (C9) en tennis de table, et Peter Genyn (100 m en fauteuil roulant) en athlétisme; et en argent grâce à Marieke Vervoort en athlétisme (400m en fauteuil roulant) et de Michèle George en dressage (test grade IV individuel).





Bronze pour les handbikers Deberg, Hindricq et Van De Steene, 9e médaille belge

Jean-François Deberg (H3), Christophe Hindricq (H2) et Jonas Van De Steene (H4) ont enlevé la médaille de bronze dans le relais mixte (H2-5) de handbike (cyclisme) vendredi en fin d'après-midi à Rio de Janeiro. Ils ont bouclé en 34:02, les 22,5 km. Seuls les favoris l'Italie (32:34) et les Etats-Unis (34:02) ont fait mieux. Bien que le relais était une épreuve mixte, seuls des hommes ont participé à la course.

La Belgique compte désormais 9 médailles (dont 4 enlevées ce vendredi): quatre en or, trois en argent et deux en bronze.

Florian Van Acker (C11) et Laurens Devos (C9) en tennis de table, Peter Genyn (100 m en fauteuil roulant) en athlétisme et de Michèle George en dressage (freestyle) ont enlevé l'or. Marieke Vervoort en athlétisme (400m en fauteuil roulant) et Michèle George en dressage (test grade IV individuel) médailles l'argent et Joachim Gérard (tennis en fauteuil roulant) médailles de bronze sont les autres podiums belges de ces 15es Jeux paralympiques d'été.