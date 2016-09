Jeux Paralympiques : La délégation belge impatiente de débuter la compétition

JO 2016

La cérémonie d'ouverture des 15es Jeux Paralympiques d'été débutera à 18h15 heure locale (23h15 en Belgique). La délégation belge, composée de 29 athlètes, est prête à réaliser d'excellentes prestations. "L'état d'esprit dans le camp belge est fantastique", a expliqué le chef de la délégation Olek Kazimirowski.

"Notre équipe met actuellement la dernière main à la préparation", a raconté Kazimirowski. "Nous attendons avec impatience le début des compétitions. La tension monte progressivement à mesure que la cérémonie d'ouverture se rapproche."

"Le voyage de la Belgique à Rio de Janeiro a été long pour certains paralympiens, comme Marieke Vervoort. Mais à présent, tout le monde se sent bien. Nos médecins, kinés et psychologues se sont occupés d'eux."

En raison de problèmes financiers, l'organisation a dû réduire le personnel, les infrastructures, les transports et le catering. Des problèmes que ne ressentent pas les athlètes, selon le chef de la délégation. "La réception a été très chaleureuse. Les infrastructures et le village où dorment les athlètes sont très bonnes, même si ce n'est évidemment pas comparable avec Londres. Nos athlètes en chaise roulante ont une chambre qui répond à leurs attentes. Les portes et les ascenseurs sont assez larges. Certaines choses pourraient bien entendu être meilleures, mais dans l'ensemble, nous sommes très contents."

L'ambition de remporter huit médailles reste inchangée selon Kazimirowski. "Nous sommes ambitieux, nous avons différents champions d'Europe et du monde. Nous espérons qu'ils pourront concourir comme attendu le grand jour."





La Princesse Astrid assiste à un match entre Jef Vandorpe et des enfants brésiliens

La princesse Astrid et le prince Lorenz ont assisté à une rencontre amicale entre le joueur de tennis en fauteuil roulant Jef Vandorpe et des enfants brésiliens faisant partie du projet "Tennis à l'école", mercredi, à Rio de Janeiro.

La princesse Astrid et le prince Lorenz représentent la famille royale aux Jeux Paralympiques. Ils seront présents mercredi soir au stade Maracana lors de la cérémonie d'ouverture avant de visiter le village olympique et de soutenir les athlètes belges dans les prochains jour.

Via le projet social "Tennis à l'École", qui fait partie du projet "Tennis pour tous", 96 enfants de 7 à 12 ans reçoivent, chaque mardi et jeudi, des cours de tennis dans une école située dans la favela Vidigal.

Á la demande du consulat belge à Rio, des contacts ont été noués mercredi entre le projet "Tennis à l'École" et l'"Inspirations Programme" du Comité Paralympique belge. Ce programme a pour objectif de fournir à des athlètes talentueux comme Jef Vandorpe un avant-goût de l'ambiance des Jeux Paralympiques.

"C'est une expérience fantastique en vue de mon grand objectif: Tokyo 2020", a expliqué Vandorpe, 15 ans. "Ici, j'ai pu voir à l'oeuvre mon idole Joachim Gérard. J'ai beaucoup appris en l'observant dans un tel contexte."

La princesse Astrid et le prince Lorenz ont été reçus dans l'école municipale Rainha Fabiola, 50 ans après la visite de la reine Fabiola dans cette institution. La princesse Astrid y a inauguré une oeuvre de Françoise Schein.