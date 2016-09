Jeux paralympiques: Michèle George remporte la médaille d'or en freestyle

JO 2016

Et une sixième médaille pour la Belgique aux paralympiques de Rio! Michèle George est déjà médaillée d'argent à Rio et a obtenu deux médailles d'or aux JO de Londres en 2012. Elle a remporté cette nouvelle médaille en dressage Freestyle. En 2011, elle était vice-championne du monde dans cette discipline après avoir participé au Jeux Equestres Mondiaux, dans le Kentucky.

Agée de 42 ans, elle est originaire d'Amougies, près de Tournai. Fin avril 2015, elle participait à l’International Para-Equestrian Dressage Competition CPEDI 3 étoiles de Waregem, la plus importante compétition du genre chez nous.



Michèle George a découvert sa passion pour le cheval à 12 ans. "Ma maman m'a emmenée dans un petit club du village, où j'ai très vite compris que les chevaux étaient bien plus que de simples animaux pour moi", explique-t-elle sur son site internet. "Les années d’entraînements et les concours passent, mais un jour j’ai un accident grave en longeant un jeune cheval … Arrivée à l’hôpital, le verdict des médecins était très clair, la chaise roulante à vie ! Il faut savoir qu’à ce moment-là, j’avais une vingtaine de chevaux à l’écurie qui, tous, m’attendaient pour être travaillé ou sorti, c’était terrible …il fallait que je trouve une solution ! Rester à ne rien faire n’était pas une option, j’ai donc décidé de réapprendre à me mettre debout avec l’aide de mes béquilles et ensuite à marcher. Quelques semaines plus tard je marchais…"