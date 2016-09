Jeux paralympiques: Peter Genyn en or pour la deuxième fois, Marieke Vervoort en bronze

JO 2016

Peter Genyn est devenu champion paralympique du 400m en fauteuil roulant (T51) en athlétisme aux jeux de Rio, samedi, rajoutant un deuxième titre paralympique après sa médaille d'or conquise sur le 100m mardi.

Peter Genyn s'est imposé en 1:20.82, nouveau record paralympique, devant le Mexicain Edgar Cesareo Navarro Sanchez (1:21.82) et l'Italien Alvise De Vidi (1:22.38).

L'Anversois, 39 ans, confirme ainsi ses titres de champion du monde l'an dernier conquis sur 100m et 400m. Il avait déjà disputé les jeux Paralympiques en 2004 et 2012, mais en rugby en fauteuil roulant.

L'athlète belge de Kalmthout souffre de tétraplégie depuis 1993, n'ayant pas de possibilité de mouvement de la poitrine jusqu'au pieds

La délégation belge compte à présent 10 médailles à Rio: cinq en or, trois en argent et deux en bronze.

Florian Van Acker (C11) et Laurens Devos (C9) en tennis de table, Peter Genyn donc (100 m et 400m en fauteuil roulant) en athlétisme et de Michèle George en dressage (freestyle) ont enlevé l'or. Marieke Vervoort en athlétisme (400m en fauteuil roulant) et Michèle George en dressage (test grade IV individuel) et Kris Bosmans (cyclisme sur route C3) médailles l'argent, Jean-François Deberg (H3), Christophe Hindricq (H2) et Jonas Van De Steene (H4) dans le relais mixte (H2-5) de handbike (cyclisme) et Joachim Gérard (tennis en fauteuil roulant) médailles de bronze sont les autres podiums belges de ces 15es Jeux paralympiques d'été.

Marieke Vervoort remporte le bronze sur 100 mètres T52

Pour la dernière course de sa carrière, Marieke Vervoort a décroché la médaille de bronze du 100m en fauteuil roulant (T52) en athlétisme aux jeux Paralympiques de Rio, samedi.

Marieke Vervoort a réussi un chrono de 20.12 (son meilleur temps de la saison) et n'a été devancée que par la Canadienne Michelle Stilwell (19.42) et l'Américaine Kerry Morgan (19.96).

C'est la deuxième médaille de Marieke Vervoort après l'argent décroché sur le 400m (derrière déjà Michelle Stilwell).

Double médaillée il y a quatre ans à Londres (d'or sur 100m et d'argent sur 200m), Marieke Vervoort disputait la dernière course de sa carrière. La native de Diest, qui souffre d'une maladie dégénérative incurable, mettra un terme à sa carrière à l'issue des Olympiades cariocas.

La délégation belge compte à présent 11 médailles à Rio: cinq en or, trois en argent et trois en bronze.

Florian Van Acker (C11) et Laurens Devos (C9) en tennis de table, Peter Genyn (100 m et 400m en fauteuil roulant) en athlétisme et de Michèle George en dressage (freestyle) ont enlevé l'or. Marieke Vervoort en athlétisme (400m en fauteuil roulant), Michèle George en dressage (test grade IV individuel) et Kris Bosmans (cyclisme sur route C3) médailles l'argent, Jean-François Deberg (H3), Christophe Hindricq (H2) et Jonas Van De Steene (H4) dans le relais mixte (H2-5) de handbike (cyclisme), Marieke Vervoort donc (100m en fauteuil roulant) et Joachim Gérard (tennis en fauteuil roulant) médailles de bronze sont les autres podiums belges de ces 15es Jeux paralympiques d'été.