Joachim Gérard: "Incroyable, même si la médaille n'a pas la plus belle couleur"

Joachim Gérard a remporté le match pour la médaille de bronze vendredi aux Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro. "C'est indescriptible", a reconnu le N.2 mondial. "Je veux partager ma joie avec toutes les personnes qui m'ont aidées."

Gérard, 27 ans, a battu dans cette petite finale le N.1 mondial le Français Stéphane Houdet (45 ans) en deux sets: 6-4 et 6-2. Le Français a surtout souffert avec le revers de notre compatriote. "J'ai vraiment tout fait pour y arriver, le résultat est là", a ajouté Gérard, qui a inscrit 50 points gagnants.

"Je parlais d'une médaille avec mon staff depuis plus de deux ans. C'est incroyable que cela réussi maintenant, même si la médaille n'a pas la plus belle couleur. Le bronze restera dans mon coeur jusqu'à Tokyo 2020. Dans quatre ans, j'irai aussi pour une médaille. Espérons que je resterai en ordre physiquement."

Gérard avait été éliminé en quarts de finale il y a quatre ans à Londres. Houdet avait lui décroché l'argent.

"J'ai essayé de mettre la pression autant que possible" a confié le Paralympien belge de l'Année 2013. "Houdet ne se déplace pas aussi facilement. J'ai essayé de mettre à profit autant que possible son point faible."

Gérard a apporté sa 3e médaille à la Belgique, vendredi, après Michèle George et Kris Bosmans. "J'avais appris la bonne nouvelle juste avant ma rencontre. Je me suis dit: 'Je vais ajouter une médaille'. Nous avons maintenant déjà 8 médailles, espérons qu'il en viendra d'autres. La fête à notre retour en Belgique sera belle", a conclu Gérard.





Kris Bosmans, médaille d'argent: "Quand même déçu"

Kris Bosmans a pris la médaille d'argent dans l'épreuve de cyclisme sur route (C3), vendredi aux Jeux Paralympiques de Rio. Il n'a été défait qu'au sprint par l'Allemand Steffen Warias.

Bosmans a abordé la dernière ligne droite dans la péninsule de Pontal en 4e position et est remonté à la 2e place.

"Je suis déçu", n'a pas caché Bosmans après la course. "Je savais que je ne devais pas me trouver à gauche et c'est pourtant ce que j'ai fait. Comme un débutant, je me suis laissé pousser."

Ce n'est que plus tard, qu'il a pris conscience qu'il avait quand même remporté une médaille d'argent aux Jeux Paralympiques. "J'étais venu pour cela ici, mais j'avais un scenario de rêve avec l'or", a reconnu Bosmans, 36 ans, qui souffre d'une hémiplégie.

Diederick Schelfhout a lui abandonné à la suite d'une chute.