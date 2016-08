Les athlètes Special Olympics mettent le monde sportif au défi

JO 2016

Dans la foulée de la campagne où le Diable Rouge Kevin De Bruyne avait les yeux d'un athlète ayant le syndrome de Down, Special Olympics Belgium lance à présent le deuxième volet, où plusieurs de ses athlètes défieront, via les réseaux sociaux, des sportifs belges comme Mousa Dembélé, Pieter Timmers, Yanina Wickmayer, Greg Van Avermaet, Tomas Van Den Spiegel ou encore les frères Borlée pour un match Play Unified.

"Avec cette campagne, nous voulons promouvoir l'inclusion sociale par le sport unifié. Nous voulons que des athlètes avec et sans handicap mental fassent du sport ensemble dans la même équipe, afin qu'ils puissent partager leurs entraînements et leurs expériences sportives", explique Zehra Sayin, co-CEO de Special Olympics Belgium.

"Le principe est simple: s'entraîner ensemble, apprendre grâce au sport à se comprendre et à se respecter mutuellement et créer de la sorte des nouvelles amitiés. Le sport unifié permet à tous les athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes et de s'épanouir. L'un en apprend plus sur la technique, l'autre reçoit une belle expérience de vie."

"Nous espérons pouvoir bientôt aller voir des matchs entre nos athlètes Special Olympics et les sportifs belges connus", poursuit Zehra Sayin. "Cette campagne fait partie de l'objectif de Special Olympics Belgium qui est de permettre, à l'horizon 2020, à 20.000 athlètes ayant un handicap mental de faire du sport."





Mousa Dembélé a partagé le défi que lui a lancé Christophe, athlète Special Olympics, auquel Jérôme Efong Nzolo et Kevin De Bruyne ont spontanément décidé de participer ! Tomas Van Den Spiegel a quant à lui lancé l'invitation à quelques joueurs des Belgian Lions.