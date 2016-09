Révélations des hackers russes: Wiggins et Froome étaient sous prescription en 2012 et 2013

JO 2016

Après avoir fait beaucoup parler d'eux ce mardi, les hackers russes ont remis un coup de pied dans la fourmilière moins de 24 heures plus tard ! Passés maîtres dans l'art de pirater la base de données de l'Agence mondiale antidopage, ces hackers continuent à exposer des documents gênants pour les plus grandes stars ayant participé aux derniers JO.Cette fois, ils nous apprennent que Bradley Wiggins et Chris Froome ont eu accès à des substances interdites en 2008, 2009, 2012 et 2013 pour le premier et en 2013 et 2014 pour le second. Pour rappel, "Wiggo" a remporté son seul Tour de France en 2012 tandis que le "Kenyan blanc" a ramené sa première tunique jaune à Paris en 2013. Toutes ces prescriptions (6 pour Wiggins et 4 pour Froome) viennent du même homme : le docteur Mario Zorzoli.Ce dernier était employé par l'UCI au moment des faits mais il fut suspendu l'espace de quelques semaines, début 2015. En cause: des déclarations de Michael Rasmussen (ancien maillot jaune banni du Tour de France 2007) qui pointaient des conseils peu avisés de ce fameux docteur Mario Zorzoli. Après enquête, et faute de preuves, le Docteur Zorzoli avait été invité à reprendre l'ensemble de ses activités.Si les prescriptions dévoilées ce mercredi par les hackers sont des documents officiels de l'UCI, on imagine toutefois que Froome et Wiggins auraient préféré qu'ils restent secrets. D'autant plus qu'ils sont associés à l'un des nombreux noms quelque peu salis au cours des dernières années.

25 athlètes concernés par ces nouveaux documents



Froome et Wiggins ne sont pas les seuls concernés par cette nouvelle salve de révélations. 23 autres athlètes sont cités, dont plusieurs médaillés et notamment Petra Kvitova, la tenniswoman tchèque. Voici la liste complète.Bradley Wiggings (médaillé d'or à Rio en poursuite par équipe), Christopher Froome, Charley Hull (golf), Heather Fisher (rugby à 7), Sam Townsend (aviron).Bethanie Mattek-Sands (tennis, médaillée d'or en double mixte), Brittney Griner (basket, médaillée d'or), Conger John (natation), Dagmara Wozniak (escrime, médaillée de bronze au sabre par équipe), Deanna Price (athlétisme), Kathleen Baker (natation, médaillée d'or au relais 4x100 m et médaillée d'argent au 100 m dos), Mcquin Baron (water-polo), Michelle Carter (athlétisme, médaillée d'or au lancer de poids), Sam Dorman (plongeon, médaillé d'argent au plongeon 3 m synchronisé), Tervel Ivaylov Dlagnev (lutte).Robert Harting (athlétisme), Franziska Hentke (natation), Christina Obergfoll (athlétisme), Christian Vom Lehn (natation), Christian Reichert (natation).Blume Pernille (natation, médaillée d'or sur le 50 m nage libre)Misha Aloyan (boxe, médaillé d'argent chez les poids mouche)Madaj Natalia (aviron, médaillée d'or en couple)Kvitova Petra (tennis, médaillée de bronze en simple)Cogianu Roxana (aviron, médaillée de bronze en huit barré)