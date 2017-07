Si on compte 18 de nos compatriotes au départ, six seulement sont engagés en Pro-Cup où ils représentent trois des marques favorites. Et chacun d’eux possède de réelles chances de l’emporter. Petite revue des troupes. Attention, à la question de savoir qui allait emporter cette 69e édition, nous avons dit à chaque pilote qu’il ne pouvait désigner son propre équipage.

Maxime Martin (31 ans)

BMW M6 Rowe N°99

Équipiers : Alexander Sims et Philip Eng

Participations aux 24H : 9e

Meilleur résultat : 1er en 2016

Objectif 2017 : "On tentera de conserver notre titre. Cela ne s’annonce pas simple. Notre auto n’est pas la plus rapide mais nous sommes le seul équipage pro 100 % identique à l’an dernier ce qui est un avantage."

Pronostic : "Si ce n’est pas pour nous, je pense à une Mercedes, celle de Buhk-Perera-Eriksson."





Fred Vervisch (30 ans)

Audi R8 WRT N°2

Equipiers : Connor De Philippi et Christopher Mies

Participations : 6e

Meilleur résultat : "29e en 2016, je pense…"

Objectif 2017 : "L’important pour nous est qu’une Audi gagne. Maintenant, je préférerais que ce soit une WRT et de préférence la nôtre. Je crois que je possède un tout bon équipage. Pour la première fois, j’ai de vraies chances de m’imposer ici."

Pronostic : "Si ce n’est pas nous, je verrais bien une nouvelle victoire de la BMW de Maxime Martin. J’ai vu durant les essais nocturnes qu’ils avaient un bon rythme."





Laurens Vanthoor (26 ans)

Porsche Kus 75 N°117

Équipiers : Kevin Estre et Michael Christensen

Participations : 6e

Meilleur résultat : 1er en 2014

Objectif 2017 : "Si je ne pensais pas qu’on avait une chance de l’emporter, je ne prendrais même pas le départ. Maintenant, je sais comme il est difficile de gagner une telle course. Les deux dernières années, on s’est retrouvé en tête durant la nuit mais on a eu un accident. C’est aussi une première pour mon team dont le but est également de préparer l’avenir."

Pronostic : "Je dirais l’Audi N°1 de Rast-Muller-Garcia."





Dries Vanthoor (19 ans)

Audi R8 WRT N°5

Équipiers : André Lotterer et Marcel Fassler

Participations : 2e

Meilleur résultat : 29e en 2016

Objectif 2017 : "Après ma victoire au Mans dans la catégorie GTE-Am, j’ai dit que je voulais maintenant gagner les 24H de Spa au général . Je pense qu’on a l’équipage pour cela avec à mes côtés deux triples vainqueurs des 24H du Mans et un ancien lauréat spadois. Le team a déjà gagné aussi. Le seul problème est que la concurrence est très relevée."

Pronostic : "L’Audi N°2 de Fred Vervisch."





Nico Verdonck (31 ans)

Bentley Continental N°9

Équipiers : Christer Jons et Jordan Pepper

Participations : 6e

Meilleur résultat : -

Objectif 2017 : "Je n’ai peut-être pas les équipiers les plus connus, mais ils sont rapides et sérieux. Je pense que l’on peut créer une bonne surprise."

Pronostic : "Je miserais sur une Audi. Peut-être la Saintéloc de Haase, Gounon et Winkelhock."





Maxime Soulet (34 ans)

Bentley Continental N°8

Équipiers : Andy Soucek et Vincent Abril

Participations : 11e

Meilleur résultat : 4e en 2016

Objectif 2017 : "Prendre notre revanche sur l’année dernière et gagner, c’est sûr. C’est la priorité de Bentley cette année. On est leaders du championnat Blancpain, on a remporté les 6H du Castellet, tous les éléments sont réunis. À nous de faire le sans-faute."

Pronostic : "Une Mercedes, celle de Juncadella, Serrallès et Vautier."









Fred Vervisch: "Flatté de la confiance de mes équipiers"

Rencontre avec Fred Vervisch, meilleur Belge des qualifications.

Dans les qualifications, la bonne surprise est venue de Fred Vervisch, meilleur Belge et 1er pilote Audi avec le 2e temps absolu. Rencontre avec ce talent méconnu.

Lors de la présentation du programme du team WRT en début d’année, tu nous faisais part de ton bonheur de réaliser enfin ton rêve de devenir pilote officiel. Comment es-tu arrivé chez Audi ?

"En 2014, j’ai commencé à rouler sur une Audi R8 chez ISR, avec l’objectif de me comparer à un pilote officiel, Bonanomi. Ce fut positif. En fin de saison, WRT m’a proposé de remplacer Laurens Vanthoor, blessé. Avec Thiim, nous avions pour but d’aider la voiture de pointe dans la course au titre. Et Frijns a été couronné. L’an dernier, j’ai pu disputer une autre saison, toujours comme privé, sur une Audi R8 de chez WRT. Nous sommes montés cinq fois sur le podium, avec une victoire, et la 5e place au championnat sprint. Je suis heureux que mes prestations aient convaincu les responsables d’Audi de me faire confiance."

Pendant de nombreuses années, tu as roulé en monoplace. Mais de façon désordonnée. Pourquoi ?

"Après une dizaine d’années de karting indoor, j’ai voulu me lancer en sport auto. Nous n’avions pas de moyens. J’ai trouvé un sponsor qui voulait m’aider mais il voulait que je roule en FR 3.5 pour pouvoir faire une opération marketing à Monaco. C’était une erreur. Sans expérience, je ne pouvais rien contre Kubica et Winkelhock. Je suis alors descendu en F3 allemande avec JB Motorsport. J’ai été vice-champion en 2007 et champion en 2008. Mais les opportunités restaient nulles. J’ai alors choisi d’aller rouler aux USA, où je pouvais gagner de l’argent en roulant. J’ai fini meilleur rookie."

Pendant cette première partie de ta carrière, tu n’étais pas conseillé ?

"Non. C’est ma rencontre avec Angélique Detarvernier qui a tout changé."

Grâce à elle, tu roules aussi pour ComToYou en TCR, où tu réalises de belles performances. Mais ton chrono aux qualifs des 24 Heures confirme ta pointe de vitesse. Quand as-tu pris conscience de ta possibilité de rivaliser avec les meilleurs ?

"Je pense avoir été souvent performant dans diverses compétitions : F3, F3 en Asie, Superleage Formula. Mais tu peux être bon, seul compte ce que les autres pensent de toi."