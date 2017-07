Tradition désormais bien établie et même élargie cette année, la parade des bolides des 24H entre le circuit et le centre de Spa, et leur exposition autour des anciens thermes pendant quatre heures ont recueilli un gros succès populaire.

Ceux qui doutaient éventuellement de la popularité des 24H de Spa auraient dû venir dans la ville d’eau ce mercredi après-midi. Si, comme nous, vous étiez arrivés un peu avant 15 h, heure prévue pour le départ des voitures du circuit, vous auriez certainement été surpris de devoir vous garer bien loin dans l’avenue Reine Astrid. Dans le centre ville, la foule attendait déjà en rangs serrés.

Pour nous qui avons le privilège d’aborder les voitures et les pilotes tout au long de l’année, il est toujours impressionnant de voir l’engouement et l’excitation que peut provoquer une telle occasion pour le public.

Plus inhabituel encore est pourtant le tableau offert par ces 63 bolides GT3 circulant sur la voie publique entre Francorchamps et Spa, puis faisant rugir les moteurs devant le Casino et la place Verte. À l’arrivée des premiers policiers à moto, la ferveur monte. Les gens se pressent. Ils veulent mieux voir. Ils essaient de s’avancer. Les hommes (et femmes) de SRO font ce qu’ils peuvent pour les contenir. Une représentante des cinq principales marques emmène le peloton, constitué de groupes de bolides par marques.

Dans ce contexte, on mesure pleinement l’impact de la F1. Nous n’aurions pas pensé qu’un Japonais n’ayant jamais signé de résultat percutant allait susciter l’enthousiasme. C’est pourtant le cas quand arrive Kobayashi, qui ferme la marche dans sa Mercedes à la déco originale. "C’est Kobayashi, l’ancien pilote de F1", lance une dame d’âge moyen en brandissant son smartphone…

Très vite, les manœuvres de ces super cars de course n’étant pas vraiment faites pour se ranger en épi sur une petite place prend des allures de chaos. Peu importe. Les gens se faufilent et en profitent pour photographier pilotes et voitures.

Rien, pourtant, ne presse. Pendant plusieurs heures, les voitures vont rester là, ne demandant qu’à être admirées. Et la plupart des pilotes dans les parages. Certains apprécient, d’autres moins.

Derrière sa Bentley, Maxime Soulet se montre affable : "Je trouve ça sympa que les gens se pressent ainsi pour nous voir et obtenir des autographes. J’aime communiquer avec les spectateurs et supporters. On en a rarement l’occasion."

Se dissimulant tant qu’il peut derrière sa casquette, Mick Schumacher, qui est quand même bien présent pour rouler en F3, apprécie manifestement nettement moins. Il donne quand même quelques autographes avant de disparaître.

À l’opposé, on surprend Stéphane Ortelli, un fidèle des 24H de Spa, s’avancer lui-même vers un enfant handicapé en chaise roulante pour lui proposer un autographe. "J’aime ce moment de communion avec le public", nous dit-il. "Ça me rappelle quand j’étais gamin et que j’allais moi-même rêver sur les bords des circuits du Castellet ou de Monaco."

Sur le coup de 19 h 30, une sorte de tonnerre se met à gronder. Les moteurs vrombissent à nouveau et les bolides reprennent la route de Francorchamps. Ce jeudi, ils rugiront bien plus fort encore sur la piste.