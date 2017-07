Les deux marques italiennes dominent un début de course marqué les ennuis de la BMW de Maxime Martin et la neutralisation suite au crash d’une Ferrari dans le Raidillon.

Alors que les Ferrari trustent la première ligne au Grand Prix de Hongrie, l’Italie est très en verve en ce début des 24 heures de Spa. Après un premier relais mené tambour battant par Giancarlo Fisichella, la Ferrari 488 n°55 du Kaspersky Motorsport actuellement pilotée par le poleman James Calado est toujours en tête au cap de la 3e heure de course. Grâce à un meilleur pitstop, le bolide de Maranello a pris le meilleur sur la Lamborghini Huracan n°63 du Grasser Racing était en effet en tête, talonnée par la Ferrari n°55, avant la salve des ravitaillements

La première des Audi R8 LMS du Team WRT, la n°1 de Muller-Rast-Garcia, est actuellement 3e devant la Mercedes AMG-GT4 n°84 HTP Motorsport de Franck Perera et la 2e Audi R8 WRT, la n°2 sur laquelle on retrouve Fred Vervisch. Sixième position pour la Porsche 911 n°117 KÜS Team75 Bernhard de Laurens Vanthoor qui précède son frère Dries sur l’Audi R8 n°5 WRT.

Le début d’épreuve a déjà fait deux victimes de choix. Après la 1ère salve de ravitaillements, la BMW M6 n°99 ROWE Racing de Maxime Martin perdait un temps précieux suite à une roue arrière droite mal serrée. La Bavaroise est actuellement aux alentours de la 50e position. Peu après le cap de la 2e heure, la course était neutralisée sous régime de Full Course Yellow et de Safety Car suite à la violente sortie de la Ferrari 488 n°50 AF Corse de Pasin Lathouras au sommet du Raidillon. Le train avant arraché, la GT jaune est complètement détruite.