L’Audi R8 LMS n°25 de l’équipe française Audi Sport Team Saintéloc a enlevé la 69e édition des 24 heures de Spa-Francorchamps. Au terme d’une course dépourvue de la moindre erreur, l’Allemand Christopher Haase et le jeune Français Jules Gounon inscrivent pour la première fois leur nom au palmarès de la classique ardennaise tandis l’ex-pilote Spyker F1 Markus Winkelhock double la mise après une première victoire décrochée en 2014 avec WRT.

Cela signifie que pour la première fois depuis 2013, ni un pilote ou une équipe belge ne s’est imposé à Spa cette année. Le Bruxellois Maxime Soulet termine à une brillante 2e place sur la Bentley Continental n°8 M-Sport qu’il partage avec l’Espagnol Andy Soucek et le Monégasque Vinent Abril. Il n’aura manqué que 11 secondes à l’ami Maxime pour s’imposer.

Derrière la Mercedes AMG-GT3 n°90 AKKA-ASP de Meadows-Mortara-Marciello qui prend la 3e place, Laurens Vanthoor et ses équipiers Michael Christensen et Kévin Estre finissent 4e sur la Porsche 911 n°117 KÜS Team75 Bernhard. Terminant à un peu plus d’une minute de l’Audi victorieuse, la pénalité de 3 minutes infligée en début de course aura coûté cher au Limbourgeois et ses acolytes. Les meilleures Audi R8 du Team WRT, la n°2 de Vervisch-Mies-de Phillippi et la n°1 de Müller-Rast-Garcia, complètent le Top 6.

En Pro-Am, victoire en solitaire pour la Mercedes-AMG GT3 n°16 Black Falcon de Morley-Toril-Götz-Kirchhöfer. Les Belges prennent en revanche les 6 premières places en Am-Cup. Jacques Duvyer s’impose sur la Ferrari 488 n°888 Kessel Racing devant Patrick Van Glabeke (Ferrari n°488 Rinaldi), Stef Van Campenhoudt (BMW M6 n°36 Walkenhorst), Fred Bouvy et Christian Kelders (Audi R8 n°26 Saintéloc), Bernard Delhez (Lamborghini n°777 HB Racing) et Sarah Bovy (Lamborghini n°67 Attempto).