L’équipe belge s’est bien replacée pour la victoire en se jouant d’une nuit pluvieuse et meurtrière pour Ferrari…

La nuit des 24 heures de Spa est restée fidèle à sa réputation et a fait son lot de victimes. La pluie s’est mêlée à la fête, ce qui permettait au Team WRT de faire parler toute sa science de la stratégie en faisant purger son arrêt technique à ses Audi de pointe. Un coup de poker judicieux qui permettait à la R8 LMS n°1 de Rast-Müller-Garcia de se battre pour le commandement aux aurores.

Le plus gros coup de théâtre est la disparition de la Ferrari 488 GT3 n°55 Kaspersky Motorsport qui n’avait pas quitté le tiercé de tête depuis le départ. Marco Cioci, l’équipier de Giancarlo Fisichella et James Calado, était accroché dans le Raidillon au petit matin par la Mercedes-AMG GT3 n°90 AKKA-ASP de Raffaele Marciello et finissait sa course dans le mur de pneus.

Le grand frisson survenait toutefois à l’heure du petit-déjeuner. Alors en bagarre pour le leadership, Marciello et René Rast (Audi R8 n°1 WRT) entraient en collision aux Combes ! Les deux parvenaient à repartir, mais Rast écopait d’un drive through pour sa manœuvre. Le championnat connaissait également un sacré rebondissement avec l’accident au pif-paf de la Lamborghini Huracan n°63 des leaders avant Spa, Mirko Bortolotti et Christian Engelhart. Abandon également pour Nico Verdonck (Bentley n°9 ABT) qui stoppait sa monture dans un panache de fumée au Bus Stop à 10 heures.

Au cap de la 18e heure, c’est la Mercedes-AMG GT3 n°90 AKKA-ASP de Marciello qui mène la danse, l’Audi R8 LMS n°1 WRT de Rast-Müller-Garcia n’étant qu’à 18 secondes. Tout reste donc possible pour la victoire. Troisième place provisoire pour l’Audi R8 n°25 Saintéloc de Gounon-Haase-Winkelhock mais le trio franco-allemand est mis sous pression par la Bentley Continental n°8 M-Sport de Maxime Soulet et ses camarades. Une petite seconde sépare les deux voitures. Le quinté de tête est complété par la Porsche 911 n°117 KÜS Team75 Bernhard de L.Vanthoor-Estre-Christensen.

Domination Mercedes en Pro-Am où l’AMG GT3 n°16 Black Falcon de Kirchöffer-Morley-Toril-Götz est en tête. En Am-Cup, la Ferrari 488 n°888 Kessel Racing sur laquelle on retrouve le Belge Jacques Duvyer mène la danse devant la BMW M6 n°36 Walkenhorst de Stef Van Campenhoudt et la Ferrari n°488 Rinaldi Racing de Patrick Van Glabeke. Quatrième place pour l’Audi R8 n°26 Saintéloc de Fred Bouvy et Christian Kelders.