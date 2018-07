Meilleur chrono pour l’équipe Land Motorsport et Van der Linde-Van der Linde-Schmidt.

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps ont pour de bon débuté sur le coup de 11h45 avec la première séance d’essais libres. Et c’est une Audi qui s’est montrée la plus rapide. La R8 LMS n°29 du Land Motorsport pilotée par les frères Kelvin et Sheldon Van der Linde ainsi que par Jeffrey Schmidt s’est montrée la plus rapide. Le bolide vert et blanc a réalisé son meilleur tour en 2:20.865.

A seulement 36 millièmes de seconde, on retrouve la Mercedes-AMG GT3 n°84 Mann-Filter Team HTP de Van der Zande-Mortara-Paffett. Le bolide étoilé devance pour… 0.002 la BMW M6 GT3 n°34 Walkenhorst Motorsport de Krognes-Blomqvist-Eng qui complète le Top 3. Le meilleur Belge est Fred Vervisch, 4e à 0.157 sur l’Audi R8 LMS n°25 Saintéloc Racing qu’il partage avec les Allemands Christopher Haase et Markus Winkelhock. La Mercedes-AMG GT3 n°4 Black Falcon de Buurman-Stolz-Engel se hisse dans le quinté de tête.

Il faudra compter sur les machines allemandes dans les Ardennes, même s’il y a encore loin de la coupe aux lèvres avant les qualifications. La 1ère auto non-teutonne est la Lamborghini Huracan GT3 n°28 Daiko Lazarus Racing de Santamato-Crestani-Gattuso-Pohler, 6e et 1ère représentante de la catégorie Silver Cup.

Du côté des autres Belges « de pointe », Maxime Soulet (Bentley Continental n°8) est 7e, juste devant Maxime Martin (Aston Martin V12 Vantage n°62 R-Motorsport) et Louis Machiels (Ferrari 488 n°53 AF Corse), la Ferrari noire ayant signé le meilleur temps en Pro-Am. Dries Vanthoor (Audi R8 LMS n°1 WRT) est 11e tandis que son frère Laurens (Porsche 911 GT3-R n°117 KÜS Team75 Bernhard) est 16e. Meilleur temps en Am-Cup pour la Mercedes-AMG GT3 n°89 AKKA-ASP de Jamin-Giauque-Debard-Barthez.

Prochaine séance de roulage de 18h10 à 19h10 avec les pré-qualifications.