Peu citée parmi les favorites, la Bavaroise de Blomqvist-Krognes-Eng a réalisé le meilleur temps des qualifications.

On n’attendait pas nécessairement la discrète écurie Walkenhorst Motorsport au sommet de la hiérarchie pendant les qualifications. Et pourtant, la BMW M6 GT3 n°34 de l’écurie allemande s’est mise en pole provisoire à l’issue des qualifications. Tom Blomqvist, Philipp Eng et l’étonnant Christian Krognes ont réalisé le meilleur chrono moyen en 2:19.155 suite au cumul des temps réalisés par les trois pilotes. Le Britannique, l’Autrichien et le Norvégien ont fait preuve d’une belle régularité.

Le coupé bavaroise a tenu bon face à une offensive Audi avec quatre R8 LMS complétant le quinté de tête. C’est la n°25 Audi Sport Team Saintéloc de notre Fred Vervisch national, Markus Winkelhock et Christopher Haase qui a eu le dernier mot face à la n°2 Audi Sport Team WRT de Frijns-Müller-Rast, la n°1 de Dries Vanthoor (le plus rapide en 2:18.763 !) et ses équipiers Alex Riberas et Christopher Mies ainsi que la n°29 des frères Van der Linde et Jeffrey Schmidt. On retrouve ensuite la Bentley Continental GT3 n°8 de Maxime Soulet et ses camarades.

La meilleure Porsche 911 GT3-R est celle de Dries Vanthoor. La n°117 du KÜS Team75 Bernhard qu’il partage avec Timo Bernhard et Earl Bamber a signé le 8e temps. En 11e position, on retrouve l’Aston Martin V12 Vantage n°62 R-Motorsport de Maxime Martin et ses équipiers tandis que la voiture-sœur de Thiim-Dennis-Vaxivière partira en fond de grille après avoir vomi son huile dans le Raidillon. Les cinq Belges inscrits en Pro-Cup passent tous ainsi en super-pole !

En Pro-Am, la pole (définitive) est revenue à la Mercedes-AMG n°49 RAM Racing de Burke-Yoluc-Hankey-Rosenqvist. Le bolide à l’étoile a été imité en Am Cup par la McLaren 650S GT3 n°188 de Harris-West-Goodwin-Watson. Enfin, en Groupe National, Sarah Bovy et sa bande (Lamborghini Super Trofeo n°67 GDL Racing) ont pris in extremis le dessus sur la Porsche 911 GT3 Cup n°70 SpeedLover de Paisse-Paque-Wilwert-Petit.

La Super-Pole aura lieu ce vendredi à 18h30.