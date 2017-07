Retrouvez la DH au coeur des 24H de Spa.

Lors des courses d’endurance et plus encore sur les épreuves de 24 Heures, les pitstops, normalement au nombre de 22, toutes les heures ou maximum 65 minutes, sont des moments très importants où les mécaniciens des meilleures équipes peuvent faire gagner de précieuses secondes à leur voiture. Ancien quadruple vainqueur de l’épreuve, Thierry Tassin, directeur sportif du team Audi WRT, nous explique comment ce bal est orchestré et quelles sont les règles à respecter.

Maxime Soulet vide son sac

Leader du championnat Blancpain et parmi les grands favoris de cette édition des 24H de Spa, le pilote officiel Bentley Maxime Soulet nous fait découvrir ce qu’un pilote emmène dans son sac pour les 24 Heures de Spa. En plus de son casque bien sûr qui se trouve dans un sac à part. Bienvenue dans le luxueux motorhome Bentley…

Laurens Vanthoor : "Le meilleur c’est mon frère"

A la veille des 24 Heures où ils revendiqueront tous les deux la victoire, l’un avec Audi, l’autre sur Porsche, nous avons rencontré les frères Laurens et Dries Vanthoor pour une petite interview croisée avec vue sur le Raidillon.