Les pilotes de GT3 coupent scandaleusement partout.

Il fut un temps où le Raidillon, le double gauche ou Blanchimont, les trois virages les plus rapides de Francorchamps, représentaient de véritables défis pour les pilotes. Des courbes où seuls les meilleurs ou les plus audacieux osaient passer très vite voire à fond. Il n’en est, hélas, plus rien aujourd’hui. Les dégagements imposés par la sacro-sainte F1 ont enlevé une grande partie du caractère viril de notre piste : « Dès le 2ème tour, on passe à fond et si on n’est pas dans la bonne trajectoire, il suffit d’élargir pour s’en sortir facilement, » explique le pilote BMW Nick Castburg. « C’est dommage car à l’époque des bacs à graviers, les gentlemen drivers ne tournaient pas quasi dans les mêmes chronos que les professionnels, » renchérit Bas Leinders.

Au nom de la sécurité, on est en train de tuer l’essence même de la course. Mettez des murs à la place des lignes blanches sur Francorchamps ou des arbres en bord de piste comme en rallye et la hiérarchie ne serait plus la même.

Un petit tour du circuit à l’occasion du « Test Day » des 24 Heures qui réuniront 66 GT3 les 29 et 30 juillet prochains, nous a permis de constater que les pilotes ne respectent plus du tout les limites de la piste et coupent partout où ils peuvent : à la sortie de la Source, au sommet du Raidillon, à la sortie du Esse des Combes, à la sortie du gauche après Bruxelles, dans le double gauche s’ils sont en perdition, à la sortie du virage Paul Frère et, le pire, à Blanchimont. Non seulement à la sortie mais surtout en entrée (voir notre vidéo) en coupant des quatre roues sur une zone de gazon artificiel dont on se demande bien pourquoi elle a été placée là. Pourquoi ne pas mettre des « gendarmes couchés » à cet endroit pour les 24 heures ? La direction de course ne peut passer son temps à infliger des avertissements et des pénalités car 80% des concurrents utilisent cette zone verte pour élargir le virage en entrée certains coupant des quatre roues en entrée comme en sortie. Rassurant, mais pas sportif du tout et d’ailleurs théoriquement formellement interdit puisqu’une course se dispute entre les lignes blanches. Certains propriétaires de circuits ne facilitent toutefois pas du tout la tâche des organisateurs. A l’heure de l’électronique à outrance, on ne comprend d’ailleurs pas comment un système de capteurs sur les lignes blanches et sur les voitures ne permettrait pas de détecter et pénaliser automatiquement les voitures coupant des quatre roues. Comme cela se fait très bien sur la plupart des jeux videos. Dans ce domaine, le virtuel est mieux que la réalité…

En trichant de la sorte, plus personne ne doit les avoir bien accrochées pour oser passer Blanchimont à fond. On comprend très bien qu’on ne peut pas en revenir à des bacs à graviers, mais des ralentisseurs pour certaines courses à l’entrée de Blanchimont, à la sortie de la Source ou au Raidillon seraient plus justes pour le sport. L’ancien directeur du circuit Pierre-Alain Thibaut, ancien pilote de l’époque, avait eu le cran de placer des « casses vitesses » aux endroits des « coupes », mais on l’a vite prié de les retirer car c’était considéré comme trop dangereux, cela abimait les pneus et les fonds plats des coûteuses GT3. Certainement pas plus que les bacs à graviers d’avant. Ou qu’un mur..

Il faut trouver un remède plus dissuasif que la peur d’écoper d’une pénalité tombant une fois sur trois et surtout pas pour tout le monde car c’est généralement la loi du « pas vu pas pris. » Et surtout arrêter d’élargir les entrées de virages car on fait ainsi de Francorchamps un circuit de plus en plus aseptisé. « Le grand Nürburgring est dix fois plus sélectif que Francorchamps, » conclut Nick Catsburg. « Le moindre écart là-bas et c’est le rail. Seuls les meilleurs font la différence. »

A Francorchamps, il faudrait instaurer des juges de lignes, comme à Wimbledon, à la sortie et à l’entrée de chaque virage. Et le résultat des prochaines 25H VW Fun Cup ou des 24H de Spa ne serait peut-être plus tout à fait le même…