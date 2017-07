Découvrez la liste complète des 20 voitures qualifiées pour la super-pole du double tour d’horloge spadois !

Après le mauvais épisode de l’an dernier où les meilleures AMG GT3 avaient été pénalisées à l’issue des qualifications suite à une non-conformité technique, Mercedes compte bien transformer l’essai cette année. La firme à l’étoile a fait part de ses ambitions dès le 3e tour de la 1ère séance qualificative quand Raffaele Marciello se hissait au sommet de la hiérarchie au volant de l’AMG GT3 n°90 du AKKA-ASP. Avec un chrono de 2 :18.562, l’ex-pilote de GP2 n’allait jamais être délogé.

Audi Sport Team WRT est 2e avec la R8 n°2 que pilote Fred Vervisch. Connor de Phillippi, l’équipier du Flandrien, a signé le meilleur temps de la session nocturne. Troisième chrono pour la Ferrari 488 n°55 Kaspersky de Fisichella-Calado-Cioci. Maxime Soulet pointe dans le Top 5 sur la Bentley Continental n°8, soit deux places devant le bolide similaire de Nico Verdonck (n°9). Maxime Martin est 12e sur la BMW M6 n°99 du ROWE Racing. WRT place deux autres R8 dans le Top 20 avec la n°1 de Garcia-Müller-Rast et la n°17 de Leonard-Green-Dennis pointant respectivement aux 17e et 20e rangs. 18e chrono pour Laurens Vanthoor (Porsche 911 n°117)

Les qualifications ont été chahutées par deux drapeaux rouges. Le Raidillon a fait deux victimes de choix. Kamui Kobayashi explosait l’arrière de la Mercedes-AMG GT3 n°00 du Goodsmile Racing au sommet du virage. Si l’ex-pilote de F1 va bien, on ne peut pas en dire autant de sa monture qui est complètement détruite. L’équipe japonaise devra procéder au changement de châssis afin d’être au départ de la course. Un peu plus tard, c’est la Nissan GT-R n°22 RJN qui tirait tout droit pour aller taper violemment de face le mur de pneus. Là aussi, le Britannique Matt Parry était annoncé OK.

La super-pole aura lieu ce vendredi de 17h35 à 18h00.





1. Meadows-Marciello-Mortara (GB-Ita-Ita-Mercedes-AMG GT3 n°90 AKKA-ASP) en 2 :18’562

2. de Phillippi-Vervisch-Mies (USA-Bel-All-Audi R8 LMS n°2 WRT) à 0’113

3. Fisichella-Cioci-Calado (Ita-Ita-GB –Ferrari 488 GT3 n°55 Kaspersky) à 0’161

4. Serralles-Juncadella-Vautier (Pri-Esp-Fra-Mercedes-AMG GT3 n°88 AKKA-ASP) à 0’187

5. Soulet-Soucek-Abril (Bel-Esp-MCO-Bentley Continental GT3 n°8 M-Sport) à 0’260

6. Bortolotti-Engelhart-Vautier (Ita-All-Ita-Lamborghini Huracan GT3 n°63 GRT) à 0’296

7. Jöns-Verdonck-Pepper (All-Bel-SA-Bentley Continetal GT3 n°9 ABT) à 0’313

8. Al Harthy-Yoluc-Adam-Hankey (Oma-Tur-GB-GB-Aston Martin V12 Vantage GT3 n°97 TF Sport, 1er en Pro-Am) à 0’347

9. Ordoñez-Buncombe-Chiyo (Esp-GB-Jap-Nissan GT-R GT3 n°23 RJN) à 0’362

10. Eriksson-Buhk-Perera (Sue-All-Fra-Mercedes AMG-GT3 n°84 HTP) à 0’382

11. Frey-Ortelli-Costa (Sui-MCO-Esp-Jaguar G3 n°14 Emil Frey) à 0’383

12. Eng-Martin-Sims (Aut-Bel-GB-BMW M6 GT3 n°99 ROWE) à 0’387

13. Lathouras-Pier Guidi-Rugolo (Tha-Ita-Ita-Ferrari 488 GT3 n°50 AF Corse) à 0’398

14. Albuquerque-Schmid-Salaquarda (Por-Aut-Tch-Audi R8 LMS n°75 ISR) à 0’415

15. Kaffer-Stippler-Van der Linde (All-All-SA-Audi R8 LMS n°76 ISR) à 0’441

16. Smith-Jarvis-Kane (GB-GB-GB-Bentley Continental GT3 n°7 M-Sport) à 0’450

17. Garcia-Müller-Rast (Esp-Sui-All-Audi R8 LMS n°1 WRT) à 0’450

18. Estre-Christensen-L.Vanthoor (Fra-Dan-Bel-Porsche 911 GT3-R n°117 KÜS Team75 Bernhard) à 0’458

19. Haase-Gounon-Winkelhock (All-Fra-All-Audi R8 LMS n°25 Saintéloc Racing) à 0’464

20. Leonard-Green-Dennis (GB-GB-GB-Audi R8 LMS n°17 WRT) à 0’464