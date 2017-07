C’est devenu une tradition fort bien sympathique. À la veille des premiers essais, les 66 voitures inscrites aux 24H descendent en ville non pas pour faire leur course mais pour parader et faire la fête avec un public de plus en plus important.

Le départ du long cortège démarrant du circuit est prévu à 15h ce mercredi après-midi. Et cette année, plus de cent voitures sont attendues avec, en plus des GT3, les Lamborghini Super Trofeo, les Peugeot 308 Cup (avec Maxime Potty) et les concurrents du Blancpain GT Sports Club. Seules les F3 resteront au garage.

Mais Mick Schumacher, fils du septuple champion du monde de F1, pourrait faire une apparition lors de la séance d’autographes programmée entre 16h et 17h face au Casino. Les organisateurs ont en tout cas invité Schumi Jr à venir prendre un bain de foule spadois. Mais on sait comme le garçon est protégé et aime se montrer discret. À confirmer donc…

Avant leur briefing à 17h15, tous les autres pilotes sont bien sûr très accessibles. Le départ pour le retour vers Francorchamps (via l’aéroport de Spa-Malchamps) est fixé à 19h30. On vous recommande le passage dans le village de Franco où certains pilotes excitent les fans en donnant quelques gros coups de gaz. Des voitures de course sur la voie publique, cela reste quelque chose d’assez magique.