Dries Vanthoor, Fred Vervisch et Laurens Vanthoor se sont montrés les plus rapides ce jeudi en fin d’après-midi.

Le Top 3 avait une connotation nationale avec trois pilotes belges aux trois premières places lors des pré-qualifications des 24 Heures de Spa. Comme lors des 1ers essais libres, c’est une Audi qui a réalisé le meilleur temps. Il s’agissait cette fois de la R8 LMS n°1 Audi Sport Team WRT de Dries Vanthoor, associé à Christopher Mies et Alex Riberas. Le Limbourgeois et ses camarades ont tourné en 2:19.758.

On retrouvait ensuite une autre Audi, la n°25 Saintéloc Racing de Frédéric Vervisch, associé à Christopher Haase et Markus Winkelhock. Le bolide bleu aux anneaux a concédé 0.181 sur sa cousine engagée par l’équipe de Vincent Vosse. Troisième chrono pour une Porsche 911 GT3-R, la n°117 du KÜS Team75 Bernhard sur laquelle on retrouve notre Laurens Vanthoor national, Timo Bernhard et Earl Bamber. Une autre 911 échoue à la porte du tiercé de tête avec la n°911 Manthey Racing de Dumas-Werner-Makowiecki.

Du côté des autres Belges inscrits en Pro Cup, Maxime Martin est 6e sur l’Aston Martin V12 Vantage n°62 R-Motorsport tandis que Maxime Soulet et ses équipiers sont crédités d’un timide 25e temps sur la Bentley Continental GT3 n°8. Meilleur temps en Pro-Am pour la Mercedes-AMG GT3 n°49 RAM Racing de Burke-Yoluc-Hankey-Rosenqvist. La Porsche 911 GT3-R n°991 Herberth Motorsport de Haring-Brauner-Triller-Renauer a signé un très bon 9e temps absolu et le meilleur en Am Cup.

Les qualifications pour définir les 20 GT3 qualifiées pour la super-pole et le reste de la grille débutera ce jeudi à 20h10.