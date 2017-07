La Continental GT3 du Bruxellois a signé le 3e temps de cette 2e séance derrière la Lamborghini Huracan n°63 du Grasser Racing.

La Bentley Continental n°9 du Team ABT s’était montrée discrète en début d’après-midi avec un modeste 31e chrono à l’issue de l’unique séance d’essais libres des 24 heures de Spa. Le tank anglais roulant sous pavillon allemand, sur lequel on retrouve notre compatriote Nico Verdonck, a montré le bout de son nez lors des pré-qualifications disputées entre 17h45 et 18h45.

La 3e machine de l’effectif de Crewe a réalisé le 3e chrono de la séance, l’équipage Verdonck-Jöns-Pepper étant précédé par la Lamborghini Huracan n°63 GRT de Bortolotti-Engelhart-Caldarelli qui double ainsi la mise après avoir réalisé le meilleur temps des essais libres, et la Ferrari 488 n°333 Rinaldi Racing de Mattschull-Salikhov-Siedler-Malucelli (1ère en Pro-Am). Le Top 5 est complété par l’Audi R8 n°75 ISR de Schmid-Albuquerque-Salaquarda et la Nissan GT-R n°23 RJN de Buncombe-Ordoñez-Chiyo.

Fred Vervisch est 8e sur l’Audi R8 n°2 WRT qu’il partage avec Connor de Philippi et Christopher Mies. Le Néerlandophone précède Maxime Martin et ses acolytes (BMW n°99 ROWE). 16e temps pour Maxime Soulet (Bentley n°8 M-Sport), juste devant l’Audi R8 n°5 WRT de D.Vanthoor-Fässler-Lotterer. Meilleure représentant belge lors des essais libres, Laurens Vanthoor (Porsche n°117 KÜS Team75 Bernhard) est 19e. Meilleur temps en Am-Cup pour la Ferrari 488 n°888 Kessel de Jacques Duvyer, assez loin devant la Lamborghini Huracan n°777 HB Racing de Bernard Delhez et l’Audi R8 n°26 Saintéloc de Fred Bouvy et Christian Kelders.

Les qualifications, séparées en deux séances, auront lieu ce soir de 20h10 à 23h55. Les 20 meilleurs temps seront qualifiés pour la super-pole de vendredi après-midi de 17h35 à 18h00.