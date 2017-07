Laurens Vanthoor (Porsche) conclut cette 1ère session chronométrée à la 7e place, juste devant son frère cadet Dries (Audi).

Après la parade de mercredi dans les rues de Spa qui fut une nouvelle fois très courue, les choses sérieuses ont débuté ce jeudi sur le coup de 11h50 pour les participants de la 69e édition des 24 heures de Spa-Francorchamps. L’unique séance d’essais libres, disputée par des conditions changeantes, s’est déroulée sur une période de 90 minutes.

C’est la Lamborghini Huracan n°63 GRT du trio Bortolotti-Caldarelli-Engelhart qui s’est montrée la plus véloce avec un chrono de 2 :20.406. Le bolide vert précède un trio de Mercedes-AMG GT3, la n°88 Team AKKA-ASP de Seralles-Juncadella-Vautier devançant la n°84 HTP Motorsport de Erikson-Buhk-Perera et la n°90 Team AKKA-ASP de Meadows-Marciello-Mortara. Mercedes réalise aussi le meilleur temps en Pro-Am grâce à l’AMG-GT3 n°89 Team AKKA-ASP de Fontana-Perfetti-Badey, créditée du 5e meilleur chrono.

Les meilleures forces belges de ce premier exercice contre le chrono sont les frères Vanthoor qui pointent respectivement aux 7e et 8e rangs. Laurens a précédé Dries sur la Porsche 911 GT3-R n°117 KÜS Team75 Bernhard qu’il partage avec Kévin Estre et Michael Christensen, le cadet de la fratrie limbourgeoise terminant quant à lui meilleur représentant du Team WRT aux côtés d’André Lotterer et Marcel Fässler.

Du côté des autres noirs-jaunes-rouges, notons que Maxime Soulet (Bentley n°8) est 14e, soit deux échelons devant Maxime Martin (BMW n°99) tandis que Nico Verdonck (Bentley n°9) se contente d’un 31 e chrono. En AM-Cup, si le meilleur temps est revenu à la Ferrari n°488 Kessel, Stef Vn Campenhoudt est 5e sur la BMW M6 n°36 Walkenhorst devant Fred Bouvy et Christian Kelders sur l’Audi R8 n°26 Saintéloc, et la Lamborghini Huracan n°67 Attempto de Sarah Bovy.