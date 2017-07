Avec un peloton de 118 voitures au départ des 25H VW Fun Cup, il est logique que les incidents de course soient légion. Mais sortir le safety car à chaque incident ne semble pas être la meilleure solution. La course s’en trouve trop souvent perturbée, au profit des plus fins tacticiens, sans doute. Après sept heures de course, le team français Zosh menait ainsi les débats.

Le public n’a pas manqué de venir en masse à Francorchamps pour assister aux débuts de Tom Boonen en compétition auto ainsi que des frères et sœurs de Vanina Ickx, qui peuvent compter sur les conseils avisés de papa Jacky. Les deux grandes vedettes se sont pliées avec beaucoup de sympathie aux sollicitations des spectateurs. Jacky était évidemment présent sur la grille de départ pour donner ses commentaires toujours avisés au speaker de service. Quant à Tom, il a posé sous tous les angles sous les objectifs des appareills photo et a donné le départ à quelques cyclistes entamant un grand défi. Ni l’un ni l’autre n’ont toutefois pris le départ.

© Il y avait du monde sur la grille, notamment autour de la famille Ickx et de Tom Boonen (Crédit: DR)



Comme elle nous l’avait annoncé, c’est Vanina Ickx qui a entamé la course sur la Fun Cup noire "numérotée" X. Ne voulant pas hypothéquer l’expérience de la famille, elle a cédé le volant à son frère Romain aux alentours de la 30ème place. Ce dernier faisant mieux qu’elle en remontant aux environs de la 15ème pllace avant de céder le relais à son frère Clément. Sur la Fun Cup "peace & love" #114, c’est Anthony Kumpen qui a pris le départ. Dépassant trop souvent les limites de la piste, il a écopé d’un ‘stop&go’ qui l’a relégué à une tour. Anthony Kumpen a toutefois signé ensuite une belle remontée pour céder le volant à Tom Boonen en 12ème position.

"Ce premier relais s’est bien passé pour moi", nous confiait Tom. "Je pense avoir signé de bons chronos et je suis légèrement remonté au classement. Je suis tombé quelques fois dans un trafic dense mais ça n’a pas posé de problème."

Malheureusement, la course était trop souvent interrompue par les sorties de la safety car. 6 en 3 heures! Sans doute le système ‘full course yellow’, ralentissant les voitures sans les regrouper aurait-il été plus indiqué que la safety car pour laisser le peloton bien réparti sur la longueur du circuit.

D’un autre côté, la bagarre en tête battait son plein et les leaders différents se succédaient. Une des voitures ayant animé les premières heures de course, la 888 de Martin Leburton, Stéphane Perrin, Didier Van Dalen et Simon Mirguet était hélas très vite éliminée, moteur cassé. Après 7 heures de course, la voiture d’Allure Team (Bollen-Mondron-Kluyskens-Bouvy), partie en pole position mais d’emblée devancée par la Mega Fun de Maxime Soulet, se maintenait aux avant-postes, à 1 minute de la #275 des Français Robin et De Fournoux. 12 autres voitures pointaient à une tour, mais cet écart varie vite en fonction des arrêts au stand. Et les 14 équipages naviguant à deux tours n’avaient pas nécessairement course perdue. La nuit, comme d’habitude, allait permettre d’y voir plus clair.