Dans une course fertile en incidents, marquée notamment par 24 neutralisations, il fallait avant tout éviter les problèmes dans la 20e édition des 25H VW Fun Cup. Cédric Bollen, Guillaume Mondron, Sébastien Kluyskens et Fred Bouvy ont été les seuls à y parvenir.

Partis en pole position sans avoir signé le meilleur temps des qualifications, Cédric Bollen, Guillaume Mondron, Sébastien Kluyskens et Fred Bouvy n’ont pas mené les débats de bout en bout mais ils ont rapidement pris la tête de la course sur la Fun Cup d’Allure Team. Les autres se cassant les dents en essayant de les suivre, ils se sont imposés avec 2 tours d’avance. Une victoire qui présente pas moins de trois premières puisque c’est la première fois qu’un team parvient à remporter les 25H VW Fun Cup deux fois de suite, et c’est la premier succès dans cette épreuve de Kluyskens et surtout de Bouvy, qui a pratiquement tout gagné dans sa carrière.

"Cette victoire revêt un goût particulier parce que c’est une discipline compliquée", commentait Fred à l’arrivée. "Il faut avoir en même temps les bons équipiers, la bonne voiture, le bon team et il faut que les choses tournent bien. Je suis vraiment heureux d’ajouter cette épreuve à mon palmarès. Maintenant, il ne me manque plus que les 24H de Zolder…"

Si ce quatuor a compté deux tours d’avance pendant pratiquement toute la seconde moitié de la course, derrière, la lutte a été chaude pour la 2e place. La #280 Socardenne by Milo de F. Caprasse, K. Balthazar, L. Donniacuo et C. Nivarlet, la #278 Acome Racing 1 de Manu Nava (le seul à avoir participé aux 20 éditions des 25H Fun Cup), St. Charlier, P. Piron et B. Philips, la #291 ComtoYou de D. Bustin, J. Latragna, D. Dermont et M. Lieutenant, et la #2 DRM de M. de Robiano, E. Mondron, W. Reip, N. Verdonck et Gh. de Mevius terminaient dans cet ordre.

Dans la catégorie Biplaces, Sarah Bovy, Francis Plunus, Eric Jardon et Jean-Pierre Van de Wauwer ont signé un véritable festival pour battre la #365 Carpass LRE by DRT de St. Lémeret, M. Coppieters P. Reynens, P. Wintgens et A. Jadot.





Classement final 25H VW Fun Cup

1. Allure Team (C. Bollen, G. Mondron, S. Kluyskens, F. Bouvy) 407 t.; 2. Socardenne by Milo (F. Caprasse, K. Balthazar, L. Donniacuo, C. Nivarlet) à 2t.; 3. Acome 1 (M. Nava, St. Charlier, P. Piron, B. Philips) à 4t.; 4. ComToYou (D. Bustin, J. Latragna, D. Dermont, M. Lieutenant) à 5t.; 5. DRM 2 (M. de Robiano, E. Mondron, W. Reip, N. Verdonck, Gh. de Mevius); 6. SP by AC (S. Incardona, P. Raes, A. Brucculeri, D. Desaeger) à 6t.; 7. JAC 1 by MTE (L. Jaspeprs, S. Henry de Frahan, J. Huygens, Y. Muller) à 7t.; 8. Défi 261 (J. Rodrigues, D. Agnus, U. Amado, E. Dileo) à 9t.; 9. Petrolheads (G. Dumarey, P. Van Pollaert, J. Glorieux, S. Talpe); 10. Uvio by M3M (F. Deott, F. Randaccio, B. Pitch, N. Plimmer)… 44. Monster Trendy Foods (Sarah Bovy, F. Plunus, E. Jardon, J-P. Van de Wauwer) 1ers Biplaces à 23t.