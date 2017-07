Juste avant de se lancer dans la course en famille avec Kronos Events, la fille de Jacky Ickx nous a fait quelques petits tours du circuit de Spa-Francorchamps en camera embarquée. Impressions (et sensations garanties!)

« C’est l’une des plus chouettes courses de l’année, confie la pilote Vanina Ickx, qui a découvert cette discipline à ses débuts (les 25h Vw Fun Cup fête leurs 20 ans cette année), quelques heures avant le départ de ce samedi. C’est une petite voiture de course, pas trop puissante et avec des pneus qu'on ne change jamais, qu’il fasse sec, mouillé ou qu'il neige. Et ça reste ultra amusant à conduire. On dit que la Fun Cup, ça ne va pas très vite car on monte à seulement 200 km/h tout en haut du Raidillon mais sa particularité est que toutes les voitures sont les mêmes. » A quelques petites différentes près, suivant les versions de Coccinelles, les performances sont en effet égales. « Ce qui veut dire qu’à tous les niveaux, sur les 120 voitures, il y a de la bagarre et de la compétition à chaque virage. Du trafic et du dépassement aussi. Ce qui en fait un tout que je n'ai jamais rencontré nulle part ailleurs en 15 ans de course automobile. »

Amusement et non prises de risque sont souvent synonymes de facteur décourageant pour le sport automobile. Mais les 25 heures VW Fun Cup est l’exception qui confirme la règle. « Dans ce cas-ci, ça en fait une formule géniale qui fait que toute ma famille puisse en faire partie. Car il s’agit d’une course accessible. »

La famille Ickx au complet à Spa-Francorchamps

« La limite est difficile à approcher sur ce circuit », insiste la fille du grand pilote belge Jacky Ickx. Mais Vanina, Larissa, Romain, Clément et Joy ont décidé de relever le défi en formant une équipe pour l’événement. Si leur illustre père de 72 ans ne roule pas ("parce que j'ai un certain âge et j'ai peur qu'ils me battent! sourit celui qui a gagné 8 Grand Prix de F1, je ne veux pas qu'ils croient que je ne suis pas téméraire ou que je ne suis plus dans le coup!"), il est à leurs côtés pour les coacher dans cette course d'endurance promue par Kronos Events. Tout comme Vanina, qui décidé de faire le minimum syndical. « Je les mets au charbon pour qu’ils profitent un maximum de cette course, explique celle qui s’est entrainé pendant quelques mois avec les novices de la famille. Joy et Larissa n’avait jamais mis de casques sur la tête. On a fait pas mal d’essais sur le circuit de Mettet, elles ont passé leur licence et voila, on est là (sourire)! »

Tous les styles sont présents au sein de l’équipe Ickx à en croire l’ainée de la tribu. « Larissa n’est pas sportive mais elle a une certaine niaque et un joli coup de volant, ce qui en fait un mélange rigolo, sourit Vanina. Joy est à mille lieu de savoir ce qu'est une boite séquentielle et mes petits frères eux, sont là pour faire des chronos et profiter de l’expérience de la course. » Chacun a ses propres objectifs. « Joy essayera d'arriver au bout d'un relais (ils seront d’une durée d’1h15 ou 1h30 en fonction condition météo, Ndlr.) car il va faire chaud et on va perdre des kilos (sourires)! Larissa va essayer d’en faire deux. Quant à Romain et Clément, ils veulent jouer leur meilleur chrono et tenter le double relais. »

Si l’objectif principal n’est pas de faire un résultat "mais bien de partager quelque chose et qu’ils découvrent l’univers de leur papa qu'ils n'ont pas connu comme ils sont nés après qu'il ait fini la compétition », il est de s'amuser et de terminer la course. Alors, est-il de bons conseils notre célèbre Monsieur Le Mans? « Il essaye mais c'est une génération qui n'écoute pas trop et a envie d'essayer par soi même, conclut Vanina. On doit énormément chercher leur attention mais, après, ça se passe au volant. On a beau leur dire tout ce qu'on veut, ils doivent le sentir eux mêmes! "