Personne ne gardera un souvenir ému de l'escale des European Le Mans Series dans les Ardennes cette année. Comme on pouvait le craindre, une pluie battante aura eu raison de ce qui devait être un must cette saison pour le Circuit de Spa-Francorchamps. Les hallebardes n'auront pas arrêté de tomber ce dimanche.





Après un départ sous Safety Car sur le coup de 10h45, les sorties de piste se sont multipliées. Tout s'est enchaîné quand le poleman Jean-Eric Vergne (Oreca G-Drive Racing n°26) a percuté lamentablement Christian Ried (Porsche Proton n°77), la 911 grise allant ensuite harponner Ryan Cullen (Oreca n°31 APR-Rebellion) qui n'avait rien demandé. L'immobilisation de la LMP2 bleue conjuguée à la sortie de piste d'une LMP3 allait faire sortir pour de bon la Safety Car et ensuite le drapeau rouge dès le cap de la mi-course passé, histoire que tout le monde puisse marquer des points.





La course n'allait pas repartir, offrant la victoire à la Ligier n°22 United Autosports de Filipe Albuquerque et Phil Hanson pour le plus grand bonheur du patron Zak Brown, venu faire le déplacement dans les Ardennes. Deuxième place méritée pour l'Oreca n°21 Dragonspeed de Hanley-Hedman-Lapierre tandis que la Ligier n°23 Panis-Barthez Compétition de Canal-Buret-Stevens complète le podium. Le quinté de tête est complété par l'Oreca n°28 IDEC Sport de Aubry-Chatin-Rojas et l'Oreca n°29 Duqueine Engineering de Panciatici-Jamin-Ragues qui avait mené le début de course. Après avoir écopé d'un Stop & Go de 2 minutes suite à l'accrochage avec la Porsche n°77, l'Oreca n°26 G-Drive de Rusinov-Vergne-Pizzitola a été reléguée en 14ème position.





United Autosports fait coup double puisque l'équipe anglo-américaine s'impose également en LMP3 avec la Ligier n°2 de Falb-Rayhall. Les Ligier JSP3 signent même le triplé dans la classe avec la n°15 RLR MSport de Farano-Van Uitert-Garofall et la n°6 360 Racing de Woodward-Kaiser-Swift prenant les premiers accessits. En GTE, une Porsche 911 en venge une autre puisque la n°80 Ebimotors de Babini-Pera-Curtis s'impose après les malheurs de la n°77 du Proton Compétition. Le podium est complété par la Ferrari 488 n°55 Spirit of Race de Griffin-Cameron-Scott et la Porsche 911 n°88 Proton Compétition de Roda-Roda-Cairoli.





La saison 2018 de l'ELMS se clôturera à Portimao (Portugal) les 26, 27 et 28 octobre prochains.