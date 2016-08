62 karts et 350 pilotes en piste pour 24H de fun à Francorchamps

Moteurs

Relancées en 2013 par l’asbl Ice Pol Racing après une absence de six ans, les 24 Heures de Francorchamps karting créées en 1993 en seront, ces samedi et dimanche, à leur 18ème édition.

« J’ai vu un jour sur les réseaux sociaux qu’il y avait pas mal de nostalgie concernant cette épreuve que j’ai donc décidé de la faire revivre en collaboration avec le RACB gérant la piste et mon écurie Ice Pol, » se félicite aujourd’hui Patrick Van Billoen, cheville ouvrière de cette très belle organisation amateurs. « L’année de la renaissance, nous avions 33 karts répartis en trois catégories et aujourd’hui nous sommes à 62, un maximum pour cette piste longue d’un peu plus d’un km. J’ai amené des Pom Pom Girls, un vrai speaker (Thomas Bastin) et depuis deux ans un live timing. Et cela a plu. J’ai refait de ces 24H loisirs un véritable événement pour la petite communauté du karting 4 temps. »

Et en 2016, le G.O. innove encore avec un live streaming intégral (30h d’images en direct sur internet) via le site www.onedaykarting.be et un bracelet ID pour chaque pilote permettant de voir à tout moment sur les classements en direct les noms des pilotes en piste.

« Trois cent-cinquante pilotes, en majorité amateurs, ce n’est pas simple à gérer, surtout au niveau administratif, » sourit Patrick qui, en 2017, songe à organiser deux épreuves de 24H, « l’une uniquement avec 55 karts Twin Biz et l’autre pour des karts privés 4 temps mais sans temps pivot ni limitation de carburant. »

Car cette année encore, les 14 karts privés (des vraies châssis de kart 2 temps dotés de de deux moteurs Honda 4 temps de 200cc) n’auront que 125 litres pour boucler les 24 Heures et ne pourront pas aller plus vite qu’un temps pivot fixé l’an dernier en 52.5.« Nous faisons cela pour éviter l’escalade technique et financière, » précise l’organisateur. Pas question donc de venir avec un moteur Honda de chez McLaren F1… « Il faut savoir que les 4 temps jouant la gagne sont capables, en qualifs, de tourner à 3 secondes d’un 2 temps X30. Les 48 Twin Biz Le Mans disposent de la même motorisation mais sont quasi 60 kilos plus lourds. »

A la lecture de la copieuse liste d’engagés, impossible de citer tous les favoris tant ils sont nombreux.

Animateurs et vedettes sur le kart Cap 48 de la RTBF

Parmi les karts privés, la référence reste toutefois le kart N°1 Modave Racing du bon quadragénaire Fabio Paoleschi visant un record de neuf succès sur ce double tour d’horloge. Le Verviétois sera épaulé par les jeunes Kevin Caprasse, Romano Franssen, Cédric Bollen et Simon Delvenne. Il faudra aussi surveiller le Racing Kart Francorchamps (ex-GP United) de Pascal Gavage, le MRK Team d’Olivier Palmaers, le Fast8Maranello de Mathias Boon ou encore le WRT Kart Academy de Juniors issus du 2 temps belge et international ayant bénéficié d’une dérogation afin de pouvoir rouler la nuit.

Au sein des Twin deux à trois secondes moins rapides sur un tour, impossible de sortir quelques équipages du lot, une vingtaine d’entre eux au moins pouvant prétendre au podium. On citera donc juste la présence de Filipe Vieira et de sa copine Esmée de Vilder qui relèveront le défi de rouler à deux, le team Radio Contact de David Antoine (et la « Singing shower »), l’équipe Girls for Belgian de Erin, Jessica, Monika et Selina, le Com To You d’Angélique De Tavernier et son copain Frédéric Vervisch ou encore le Cap 48 engagé par la RTBF avec le pilote à mobilité réduite Lionel Vandercam qui prendra le départ avec un châssis adapté à son handicap et sera relayé par une belle brochette d’animateurs de la chaîne avec Anne-Laure Macq, Bénédicte Deprez, Adrien Devyver, Maxime Berger, Charles-Emanuel De Waseige, Eric Boever, Olivier Gaspard, Sébastien Nolevaux, Jean-Louis Lahaye ou même le directeur Jean-Paul Philippot. L’acteur Charlie Dupont et les vrais pilotes Denis Dupont et Fred Caprasse sont aussi annoncés. But de l’opération : s’amuser tout en ramenant 4000 euros à l’opération caritative soutenue par la RTBF (voir les détails sur leur site).

Voilà, le soleil devrait être de la partie, du moins samedi, et l’arrivée possible de la pluie dimanche pourrait redistribuer les… karts ! L’accès pour le public est bien sûr gratuit et plusieurs animations sont prévues pour les plus petits dans le paddock.

Après des essais qualifs type F1 (avec Q1, Q2 et Q3) samedi à partir de 13h, le départ sera donné à 16h précise.

Enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le circuit de karting de Francorchamps est situé à l’intérieur de la piste de F1, entre les virages Paul Frère et de Blanchimont (accès via sortie de l’autoroute Malmédy puis suivre Stavelot et reprendre une partie de l’ancien circuit)

Voici la liste complète des engagés