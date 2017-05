Le Championnat du Monde d’Endurance (WEC) fait escale chez nous cette fin de semaine pour une ultime répétition de 6 heures avant le double tour d’horloge sarthois.

Avec seulement six protos et deux constructeurs dans la catégorie de pointe, la discipline vit une année difficile suite au départ d’Audi. Mais l’organisateur Gérard Neveu reste positif. La magie du Mans va encore opérer.

Gérard Neveu, vous avez dû être soulagé de voir, lors de la première course de Silverstone, que les Porsche et les Toyota étaient très proches? “Effectivement. Ce serait mentir que de prétendre que le retrait d’Audi, pour les raisons que l’on connaît, ne nous a pas affectés et inquiétés durant l’hiver. On a perdu un grand compétiteur. Il n’en reste plus que deux. Et si un se loupait, on risquait de vivre une saison ennuyante comme en 2013 quand Audi avait largement dominé Toyota. Mais ce ne sera pas le cas.





(...)

