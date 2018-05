La 1ère séance des 6 Heures WEC de Spa-Francorchamps a eu lieu ce jeudi de 12h00 à 13h30.

Comme on pouvait s’y attendre, les Toyota TS050 Hybrid ont trusté le haut de la feuille de chronos lors de la 1ère séance d’essais libres des 6 Heures de Spa-Francorchamps qui marquent le coup d’envoi de la Super-Saison du FIA WEC. Et c’est la n°8 sur laquelle on retrouve Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima qui a signé le meilleur temps en 1:58.392. On est toutefois encore loin de la pole position de l’an dernier qui avait été signé en 1:54.097 par la Porsche 919 Hybrid n°1. La 2e Toyota pilotée par Kobayashi-Conway-Lopez est à 0.237.

Les LMP1 privées ne sont étonnamment pas décrochées. La meilleure d’entre elles, la Rebellion n°3 de Beche-Laurent-Menezes est 3e à 0.457. La BR1 Dragonspeed n°10 de Hanley-Hedman-Fittipaldi et la Rebellion n°1 de Jani-Lotterer-Senna complètent le Top 5. Elles sont à moins de 1.3 de la Toyota de tête. A noter que ces 3 protos sont tous équipés du moteur Gibson. Suivent l’ENSO CLM-Nismo n°4 de Webb-Kraihamer-Dillmann et la BR1 SMP Racing n°17 de Sarrazin-Orudzhev-Isaakyan. 9e temps pour la BR1 SMP Racing n°11 de Aleshin-Petrov. Séance difficile pour les deux Ginetta du CEFC TRS Manor qui n’ont réalisé qu’un seul tour d’installation.

Sans surprise, les châssis Oreca 07 ont verrouillé le sommet de la classe LMP2. La meilleure d’entre elles est la n°31 de l’équipe Dragonspeed pilotée par un certain Pastor Maldonado, Roberto Gonzalez et Nathanaël Berthon qui a tourné en 2:03.494. Suivent l’Alpine A470 n°36 de Lapierre-Negrao-Thiriet et l’Oreca n°26 G-Drive Racing de Rusinov-Vergne-Pizzitola. La meilleure non-Oreca est la Dallara n°29 Racing Team Nederland de Lammers-Van Eerd-Van der Garde.

Du côté des GTE-Pro, les Ford GT et les Porsche 911 RSR ont monopolisé les 4 premières places. La Ford n°67 de Priaulx-Tincknell-Kanaan devance la Ford n°66 de Mücke-Pla-Johnson, la Porsche n°91 de Lietz-Bruni et la Porsche n°92 de Estre-Christensen. La meilleure Ferrari 488 GTE, la n°51 de Calado-Pier Guidi, est 5e devant la meilleure BMW M8 GTE, la n°82 de Blomqvist-Da Costa.

Comme on pouvait s’y attendre, les nouvelles Aston Martin Vantage souffrent à Spa en raison de leur BoP désavantageuse. Maxime Martin est 9e et avant-dernier de la catégorie sur la n°97 qu’il partage avec Alex Lynn et Jonny Adam. Triplé Porsche en GTE-Am avec la n°88 Dempsey-Proton de Roda-Al Qubaisi-Cairoli devant la n°86 Gulf Racing de Wainwright-Barker-Davison et la n°77 Dempsey-Proton de Reid-Andlauer-Campbell.

La 2e séance d’essais libres débutera à 16h25 ce jeudi.