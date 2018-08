Comme il y a deux ans où l’Audi victorieuse avait perdu sa 1ère place après l’arrivée, la victoire s’est jouée sur tapis vert à l’issue des 6 Heures de Silverstone. Les deux Toyota TS050 Hybrid ont en effet été purement et simplement disqualifiées de l’épreuve britannique ! En cause, une flexibilité des patins en bois non-conformes à la réglementation technique. Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima n’auront pas profité de leur victoire très longtemps.

« Les deux voitures ont subi des dommages à l’avant de leurs fonds plats durant la course en raison de plusieurs impacts sur les nouvelles bordures à Silverstone. », a-t-on indiqué du côté de l’équipe japonaise. « Malheureusement, les deux voitures ont échoué aux tests de flexibilité lors des vérifications techniques d’après-course. Par conséquent, les commissaires techniques ont disqualifié les deux voitures. La conception et la construction de la pièce concernée n’ont pas changé depuis son introduction au début de la saison 2017. Depuis cette date, tous les tests ont été passés avec succès, plus récemment à Spa. L’équipe évalue maintenant son prochain plan d’action. »

C’est donc la Rebellion R13 n°3 de Laurent-Beche-Menezes qui récupère la victoire sur tapis vert devant la Rebellion n°1 de Lotterer-Jani et la BR1 SMP n°17 de Sarrazin-Orudzhev. Les commissaires ont également sévi en GTE-Pro avec le déclassement de la Porsche 911 RSR n°91 de Bruni-Lietz qui avait fini 2e du GTE-Pro. La GT de Stuttgart affichait une hauteur de caisse non-conforme. Ce qui permet à l’Aston Martin n°97 de Maxime Martin et Alex Lynn de monter à la 4e place de la catégorie.

Si avoir des contrôles stricts est toujours le bienvenu en sport automobile, le WEC se fait remarquer cette année par de nombreux déclassements. Depuis les 6H de Spa-Francorchamps au mois de mai, pas une seule manche ne s’est déroulée sans qu’un concurrent se voit exclure après la course. Avouons que cela fait un peu désordre…