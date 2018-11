Il est assurément un des héros de cette 45ème édition du Rallye du Condroz. Après avoir échoué au pied du podium en 2017, Adrian Fernémont a décroché une superbe médaille d'argent en bord de Meuse le week-end dernier. Auteur de plusieurs scratches et n'échouant qu'à 14 secondes du vainqueur Stéphane Lefebvre, le pilote de la Skoda Fabia n°5 peut s'enorgueillir de finir meilleur représentant noir-jaune-rouge et meilleur concurrent régulier du Championnat de Belgique des Rallyes en bord de Meuse.

La satisfaction était évidemment de mise pour le pilote soutenu entre autres par SAN Mazuin. "Mis à part deux calages au départ, j'estime avoir rendu une copie parfaite", explique Adrian. "La vitesse était là et j'ai pu sortir la grosse attaque pour rester dans le sillage de Stéphane Lefebvre pendant tout le rallye. Mon seul regret est que les routes soient toujours restées sèches. Avoir un peu de pluie pour tenter de faire éventuellement la différence n'aurait pas été de refus."

Le vainqueur du Spa Rally dresse de surcroît un bilan positif de sa campagne écoulée. Victorieux à Spa, médaillé d'argent à Huy et à Saint-Vith mais aussi médaillé de bronze à Namur et à Roulers, la moisson a été très fructueuse pour celui qui a bataillé ferme avec les Princen, Verschueren et autres Cherain cette année. "A la base, je n'avais le budget que pour faire quelques rallyes.", ajoute-t-il. "Mais avec mes partenaires, nous avons su trouver des arrangements pour prolonger l'aventure. Au final, j'ai pu faire le Spa Rally, le Wallonie, Ypres, l'Omloop, l'East Belgian Rally et enfin le Condroz. J'étais motivé comme jamais et j'ai abordé chaque rallye comme si c'était le dernier. Cette saison, j'ai terminé 3ème du championnat, le tout sans la moindre gratte. Si on m'avait dit il y a quelques années que je ferai partie des favoris du Championnat de Belgique en 2018, j'aurais signé des deux mains."

Pour Adrian, qui reste avant tout un pilote privé, il est d'ores et déjà temps de penser à 2019. "Rien n'est encore fixé mais mon objectif est de rempiler avec Racing Technology et de faire un programme complet afin de pouvoir viser le titre."

Et avec sa motivation et sa passion, Adrian Fernémont est surement voué à une belle carrière en rallyes belges.