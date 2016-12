Face à la Méditerranée, à quelques encablures de la frontière italienne, c’est un défilé ininterrompu de véhicules qui envahit le bord de mer à Menton.

À l’avant-veille du grand départ, programmé ce samedi, sur le Port de Monaco, les vérifications techniques et administratives de l’Africa Eco Race ont déjà démarré.

Saluant un à un les équipages venus de trente pays, Jean-Louis Schlesser arbore un large sourire. Non seulement le chiffre des inscriptions est monté en flèche cette année, mais la qualité sportive du plateau présenté est tout à fait exceptionnelle. "Ils sont une quinzaine à pouvoir prétendre à des victoires d’étape…" glisse le vieux renard du désert, passé depuis deux ans du volant de son fameux buggy aux commandes de l’organisation… "On approche la centaine d’équipages inscrits et, franchement, je suis très heureux de constater que notre course attire de plus en plus de pointures de la discipline…"

Car si le Russe Vladimir Vasilyev et sa Mini font figure d’épouvantail, l’entrepreneur de Saint-Petersbourg, ami personnel de Vladimir Poutine, aura fort à faire face à la meute de buggies lancée à sa poursuite. On y retrouvera, notamment, le Buggy Optimus du Français Thomasse, mais également les surpuissants Buggy’s SRT et Cummins de Mathieu Serradori et Patrick Sireyjol, navigué par notre compatriote François Beguin et le buggy 2WD du redoutable Thierry Magnaldi.

