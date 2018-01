Les deux leaders sont désormais assurés d’arriver à Dakar en vainqueurs.

En arrivant au bivouac de St-Louis avec le 2e chrono de cette 11e étape derrière Guillaume Gomez (Buggy Optimus), Matthieu Serradori (Buggy LCR) et son copilote belge Fabian Lurquin peuvent désormais dérouler vers la victoire dans la catégorie auto/camion sur cet Africa Eco Race 2018. Un succès mérité pour l’équipage franco-belge qui sera resté au contact du Mini de Vladimir Vasilyev au Maroc avant de profiter des malheurs du Russe en Mauritanie pour prendre la tête et ne plus la lâcher.

« Il y aura sûrement encore plus d'émotions demain au Lac Rose. », souriait un Matthieu Serradori très ému à la sortie de son buggy. « On a vécu une quinzaine magnifique grâce à une grande équipe sans qui nous n'y serions jamais arrivés. Il y a trois ans je ne pensais pas que nous pourrions atteindre un tel niveau surtout face à de grands concurrents comme Vasilyev. »

Simone Agazzi (Honda) a enlevé la dernière vraie spéciale de l’Africa Eco Race dans la catégorie moto. L’Italien a précédé son compatriote Paolo Ceci (KTM), ce dernier pouvant déjà sabrer le champagne du vainqueur après deux semaines de course où il n’aura laissé aucune chance à ses adversaires. Jonathan Blackburn (KTM), Marius Helmersen (KTM) et Felix Jensen (KTM) complètent le Top 5 du jour.

« Je suis très content d'avoir gagné cette année, c'était un rêve. », lâchait Ceci « C'était vraiment dur cette année mais je m'en suis bien sorti en navigation. Je fais une course presque parfaite et je tiens à remercier ma femme Sarah qui m'a beaucoup aidé et soutenu et bien sûr toute mon équipe. J'ai eu beaucoup de pression dès le départ à Monaco, c'était une course extraordinaire surtout en Mauritanie. »

Plus que 22 km de spéciales et les concurrents pourront savourer une arrivée bien méritée sur les rives du Lac Rose de Dakar !





Auto / Camion :

1. Mathieu Serradori / Fabian Lurquin n°202 (FRA) 40 :18 :50

2. Vladimir Vasilyev / Konstantin Zhiltsov n°201 (RUS) + 01 :07 :31

3. Pascal Thomasse / Pascal Larroque n°206 (FRA) + 04 :10 :40

(...)

8. Erwin Imschoot / Patrick Van Hyfte n°223 (BEL) + 09:51:50





Moto :

1. Paolo Ceci n°101 (ITA) 47 :21 :53

2. Luis Miguel Anjos Oliveira n°114 (POR) + 01 :26 :20

3. Rui Oliveira n°115 (POR) + 06 :43 :27