Le Français et le Portugais ont réalisé le scratch lors de la 1ère étape à se tenir en Mauritanie.

Non, Mathieu Serradori (Buggy LCR) ne compte pas laisser Vladimir Vasilyev (Mini) se balader en tête de la catégorie auto-camion sur cet Africa Eco Race 2018. Le Français a profité du hors-piste et du sable omniprésents en Mauritanie pour enlever cette 6e étape. Celui qui est copiloté par le Belge Pascal Lurquin a devancé son rival russe pour plus de deux minutes. Ce qui lui permet de revenir à 14 minutes du pilote Mini. Un écart qui peut encore se résorber dans les prochains jours.

Les buggys Optimus MD réalisent un très beau tir groupé en occupant les 3e, 4e et 5e positions. Le Français Guillaume Gomez a devancé ses compatriotes Pascal Thomasse et Dominique Laure. Mauvaise journée pour le Belge Erwin Imschoot (Toyota) qui s’est contenté du 16e chrono. Le Néerlandophone se maintient à la 9e place au classement général de l’épreuve.

Isolé au sommet de la catégorie moto au classement général, Paolo Ceci (KTM) s’est contenté du 2e chrono ce lundi. L’Italien a été battu par le Portugais Luis Miguel Anjos Oliveira (Yamaha) qui s’offre une nouvelle victoire d’étape. Le Norvégien Pal Anders Ullevalseter (KTM) et Dmitry Agoshkov (KTM) complètent le Top 4 devant Simone Agazzi, premier motard Honda.

Les concurrents effectueront une boucle autour du bivouac de Chami pour avaler 486km de spéciale. Après une 1ère partie d’étape plutôt rapide, les 30 derniers kilomètres seront particulièrement costauds avec un important franchissement de dunes et d’herbes à chameaux.

Auto / Camion :

1. Vladimir Vasilyev / Konstantin Zhiltsov n°201 (RUS) 18 :57 :40

2. Mathieu Serradori / Fabian Lurquin n°202 (FRA) + 00 :14 :14

3. Pascal Thomasse / Pascal Larroque n°206 (FRA) + 02 :57 :17

(...)

9. Erwin Imschoot / Patrick Van Hyfte n°223 (BEL) + 04:34:43





Moto :

1. Paolo Ceci n°101 (ITA) 23:36 :51

2. Luis Miguel Anjos Oliveira n°114 (POR) + 00 :56 :48

3. Rui Oliveira n°115 (POR) + 02:56:54