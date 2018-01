Les leaders des deux catégories ont signé le scratch dans l’étape 7 en Mauritanie.

La réponse du berger à la bergère. Vladimir Vasilyev (Mini) avait été battu par son dauphin Mathieu Serradori (Buggy LCR) ce lundi, le Français grignotant 2 minutes au Russe. Pour cette 7e étape autour du bivouac de Chami (Mauritanie), le leader de l’Africa Eco Race dans la catégorie auto/camion a répliqué comme il se doit en signant le scratch.

Vasilyev a bouclé les 486km chronométrés en 3 :53.48, devançant Serradori pour un peu plus de 2 minutes. Le pilote Mini est leader au classement cumulé pour 16 minutes et 23 secondes. Guère de surprise derrière puisque Pascal Thomasse (Buggy Optimus) complète le Top 3 devant le Suisse Rémy Vauthier (Buggy Optimus) et le Hollandais Gerard De Rooij (Iveco). 13e chrono pour le Belge Erwin Imschoot (Toyota).

Même scénario en motos avec le scratch pour le leader Paolo Ceci (KTM). L’Italien a devancé le Portugais Luis Miguel Anjos Oliveira (Yamaha), vainqueur de l’étape de lundi, et le Russe Dmitry Agoshkov (KTM). A noter les contre-performances de Rui Oliveira (Yamaha) et Simone Agazzi (Honda) qui ont concédé près de 2 heures sur Ceci ce mardi !

Ce mercredi, les concurrents avaleront 487km, dont 439 contre le chrono, dans une alternance de pistes rapides et sablonneuses entre deux cordons de dunes.





Auto / Camion :

1. Vladimir Vasilyev / Konstantin Zhiltsov n°201 (RUS) 22 :51 :28

2. Mathieu Serradori / Fabian Lurquin n°202 (FRA) + 00 :16 :23

3. Pascal Thomasse / Pascal Larroque n°206 (FRA) + 02 :02 :06

(...)

10. Erwin Imschoot / Patrick Van Hyfte n°223 (BEL) + 05:35:05





Moto :

1. Paolo Ceci n°101 (ITA) 28:37 :13

2. Luis Miguel Anjos Oliveira n°114 (POR) + 00 :58 :45

3. Martin Benko n°102 (SLO) + 03:41:17